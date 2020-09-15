Шутка Садальского над Дмитрием Медведевым собрала сотни злорадных комментариев

Известный российский актер Стас Садальский активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram, рассказывая подписчикам интересные истории из жизни отечественных знаменитостей, о которых они могли не знать. Более того, в последнее время Садальский начал иногда радовать публику собственными размышлениями на политические темы, а накануне, и вовсе, решил подшутить над бывшим российским президентом и экс-главой правительства Дмитрием Медведевым.

В своей новой публикации артист напомнил, что Дмитрий Анатольевич 14 сентября отметил юбилейный 55-й день рождения, однако об этом все попросту забыли.

«Дамы и господа. Вчера у бывшего президента России был юбилей. Но никто о нем даже не вспомнил. Поздравим!?» — обратился Садальский к подписчикам.

Впрочем, на этом шутки над Медведевым не закончились, поскольку вся «народная любовь» вылилась в адрес Дмитрия Анатольевича от подписчиков артиста. В комментариях к этому посту большая часть пользователей выражает свое мнение настолько «непечатными» словами, что приводить их в публикации не имеет никакого смысла, остается подобрать лишь те из них, формат который позволяет пропустить их «в эфир».

«Денег нет, пусть держится», «Зачем он нам нужен, чтобы еще помнить его», «Пусть его Путин поздравляет», «Он нам не Димон», «Кому он нужен, этот юбиляр», «Чтоб ему боком все законы вышли, вместе с пенсионной реформой», — гласят комментарии пользователей.

Иными словами, Дмитрий Медведев из власти фактически ушел (должность в Совбезе всерьез пока не рассматривается), однако о его «делах» и достижениях «благодарный» народ помнит до сих пор, и, судя по градусу комментариев, будет помнить еще очень долго.