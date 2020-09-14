Папунаишвили прокомментировал свой развод: Жизнь разделилась на до и после

Слухи о том, что Евгений Папунаишвили решил развестись с женой, взбудоражили сеть.

В подтверждение информации о черной кошке, пробежавшей между супругами, СМИ приводят слова друга семьи, который утверждает, что Евгений уже полгода не виделся со своей женой Салимой и дочкой Софией.

Однако буквально на днях корреспондент Sobesednik.ru был очевидцем счастливого общения семьи Папунаишвили. Жена и дочь сопровождали Евгения на съемках одного из телепроектов. В перерывах хореограф играл в догонялки с дочкой, та хохотала и радовалась царящей атмосфере, Салима же была рядом.

– Моя жизнь разделилась на до и после, – рассказал Евгений в интервью Sobesednik.ru в ответ на вопрос о жене и дочке. – Иметь дочку – это абсолютное счастье, мы оба стрельцы по гороскопу, родились в один день, оба под знаком петуха.

Хореограф имеет грузинские корни, но сам родился и вырос в России. Мы узнали, познакомил ли он семью со своей второй родиной.

– Салиму уже познакомил, она была в Батуми. Ей очень понравилась кухня, мои родственники, они были так гостеприимны. Мы с итальянцами очень похожи по темпераменту. Софию пока не свозил туда.

Мы позвонили Евгению после новостей о разрыве супругов.

– Понятия не имею, откуда берется вся эта информация, – пожал плечами Евгений.