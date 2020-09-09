Яна Рудковская на отдыхе в Сочи "запуталась" в ногах 

Известный российский музыкальный продюсер Яна Рудковская не перестает радовать поклонников подробностями о том, как она поводит едва ли не каждый день своей жизни. Именно поэтому новые фотографии на страничке знаменитости в социальной сети Instagram появляются с завидной регулярностью. К примеру, недавно продюсер опубликовала новое фото, по которому стало понятно, что на отдыхе в Сочи Рудковская очевидно запуталась в ногах и не смогла выбрать, какой из снимков, демонстрирующих ее роскошные формы лучше.

Примечательно, что ранее пользователи уже подвергали Рудковскую критике после публикации снимков, на которых продюсер демонстрирует свои длинные соблазнительные ноги — тогда ее обвиняли в том, что снимки были дополнительно обработаны, чтобы еще больше усилить эффект длинных ног. Как бы там ни было, но знаменитость этот факт не остановил, поэтому она продолжает охотно демонстрировать свои прелести широкой публике.

На новом снимке Яна Рудковская позирует на борту белоснежной яхты на фоне бескрайнего моря. Причем, фотографий она опубликовала сразу две, приняв разные позы, чтобы лишний раз подчеркнуть подтянутую фигуру и безусловно длинные ноги. Вот только выбрать, какой из этих снимков лучше самостоятельно не смогла, а потому попросила помочь в выборе подписчиков.

В комментариях кто-то даже пошутил, что Рудковская запуталась в собственных ногах. Впрочем, без огромного количества комплиментов тоже не обошлось, хотя они в большей степени не помогли продюсеру найти ответ на поставленный ранее вопрос, а еще больше запутали ее, поскольку поклонники тоже не смогли сделать выбор, отметив, что оба снимка восхитительны и прекрасны.