"Кукла неживая": певца Шуру затравили в сети из-за фото с "искусственной" пассией 

Известный российский певец Александр Медведев, более знакомый широкой публике под сценическим псевдонимом Шура, в последнее время снова активизировался в социальных сетях, постоянно публикует новые фотографии и даже удивляет поклонников тем, насколько заметно ему удалось похудеть после того, как артиста впервые заметили сильно располневшим. Впрочем, в череде комментариев, в которых пользователи хвалят исполнителя за то, насколько старательно он избавляется от лишних килограммов, недавно нашлось место критике, шуткам и подколкам. Виной всему новые совместные фото Медведева с блогершей и художницей Анастасией Бри.

На страничке Шуры в социальной сети Instagram появились совместные снимки с незнакомкой, сделанные во время прогулки на воздушном шаре. Однако в молодой девушке с большими глазами и пухлыми губами многие рассмотрели не популярного блогера и художницу, а просто поклонницу, которая чрезмерно увлеклась пластикой, лишив свою внешность естественности.

В результате количество колких комментариев под этим постом просто зашкаливает. «Какая-то кукла неживая», «Девушка манекен», «Что у нее с лицом», «Искусственная девушка», – пишут недоброжелатели. Некоторые из критиков вспомнили и о том, что и сам Александр Медведев в свое время прибегал к помощи пластических хирургов, а потому в своих сообщениях пытались затронуть и самого артиста. «Две пластмассы», «Кукла держит куклу», – пишут особо недовольные из подписчиков исполнителя.

Разумеется, не обошлось и без привычных для популярного артиста добрых слов и пожеланий от самых преданных фанатов, которые попросили Шуру не обращать внимание на негатив, поскольку, отметили они, большинство подобных комментариев появляются под постами звезд из-за банальной зависти.