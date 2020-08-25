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"Навальный угасает": экстрасенсы дали жуткий прогноз о здоровье политика

Шоу-бизнес
19:47, 25 августа 2020

"Навальный угасает": экстрасенсы дали жуткий прогноз о здоровье политика
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Выводы немецких и российских врачей о причинах госпитализации и состоянии остающегося в коме оппозиционера разнятся. Между тем за новостями о здоровье основателя ФБК следит вся страна.

Что говорят о будущем Алексея Навального ясновидящие, какие прогнозы они дают по поводу его выздоровления, узнал Sobesednik.ru.

Биоэнерготерапевт Александра Харрис: Алексей находится между жизнью и смертью

– Сейчас Алексей находится на грани между жизнью и смертью, – утверждает биоэнерготерапевт, таролог Александра Харрис. – Его система жизни и все функции организма постепенно угасают.

Я не могу сказать, что он сейчас умирает, но и не чувствую с его стороны жизненных сил для борьбы. У него практически не осталось резервных возможностей в организме.

Могу сказать, что особой поддержки извне ему ждать не приходится, – считает Харрис. – Когда многие люди мысленно посылают свою энергию и силу на благо человека, то его иногда можно спасти. Я не вижу, чтобы сейчас у Навального была такая глобальная поддержка.

Многие говорят, что это отравление, но я не вижу такого, хотя врагов у Алексея, конечно, много. И они хотели свести с ним счеты, но не с такими жуткими последствиями для его здоровья. Кстати, хочу отметить, что в целом со здоровьем у Навального не все в порядке. Он принимал какие-то медикаменты, которые позволяли ему держать в балансе все функции организма. Но произошел некий сбой. Остается надеяться, что врачам удастся вытащить Алексея, и верить в чудо.

Астролог Светлана Проскурякова: Его астральное тело вышло из физического, но не оторвалось

– Я смотрела гороскоп Алексея Навального. Судя по дате, времени и месту его рождения, отравления не было. Больше похоже на проблему с сосудами. Может, инсульт, – делится своим видением Светлана Проскурякова, астролог, экстрасенс, участница первого сезона шоу «Битва экстрасенсов» и нескольких сезонов проекта «Экстрасенсы ведут расследование». – Состояние Алексея – следствие жуткого, агрессивного воздействие извне. Возможно, какое то событие так повлияло на него... или стресс.

Его астральное тело вышло из физического, но не оторвалось. Скорее всего, Навальный видит себя со стороны… Он продолжает бороться, даже находясь в коме.

Навальный по своей натуре боец. Если взять его карту рождения, выходит, что он фанатик. Находится во власти какой-то идеи. У него такое тяжелое расположение планет... спасти его может только чудо. Я много лет занималась аспектами смерти с точки зрения астрологии, у Навального этих аспектов много. Я вижу, что с вероятностью 80-90% он может умереть. Однако 10-20% вероятности, что организм Алексея справится, все же остается. Будем верить в это.

в тему!

Видит ли Алексей Навальный в состоянии комы какие-либо видения? Чувствует ли что-то? Слышит ли врачей и родных?

– Учитывая такую глубокую кому, вряд ли он что-то видит. Это как наркоз – темнота, и тебя как будто нет, – утверждает экстрасенс, финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова. – Но я думаю, что Навальный выкарабкается.

Теги: #Навальный

Рубрика: Шоу-бизнес

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