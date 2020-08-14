"Полы, блин, помыла!": у экс-жены Башарова чуть не случился выкидыш

Екатерина Архарова поделилась подробностями тяжелой беременности.

6 лет назад все газеты пестрели заголовками о том, что актер Марат Башаров жестоко избил свою первую официальную жену Екатерину Архарову – актрису и племянницу Эммануила Виторгана. Врачи тогда диагностировали у Екатерины сотрясение мозга, множественные ушибы и перелом носа. Вскоре пара со скандалом развелась.

Но время прошло, и сейчас у Архаровой совершенно другая жизнь – у нее есть любящий муж – ресторатор Артем Ильясов, и годовалый сын Даниил. Однако на своей странице в Instagram Архарова рассказала, что и в этом браке у них с мужем не всегда все было хорошо, ведь на втором месяце беременности артистка чуть было не потеряла ребенка.

– Первый триместр (беременности – Прим. Sobesednik.ru) для меня был самым сложным, – откровенно поделилась 45-летняя Екатерина с подписчиками. – Вместе с радостной новостью о том, что мы с Артемом станем родителями, пришло и плохое самочувствие. Начались гормональные изменения.

Настроение скакало, как на американских горках, – вспоминает Архарова. – К постоянной усталости добавились сильные боли в животе, неусвоение некоторых продуктов и аллергия практически на все. Началась бессонница, слезы и не закрашиваемые синяки под глазами. Появилась раздражительность ко всему.

Букет этих «прелестей» не покидал меня все три месяца, – призналась Екатерина. – Ко всему прочему, на втором месяце беременности я загремела в больницу с угрозой. Полы, блин, дома помыла… Последствия не заставили себя долго ждать: Старый Новый год «отпраздновала» с капельницей в больничной палате. После этого пришлось уходить в декретный отпуск и отказываться от всех кинопроектов.

К счастью, врачам удалось спасти Екатерину от выкидыша, и 15 августа прошлого года на свет появился ее малыш. Кстати, Архарова отметила, что в ее беременности были и положительные моменты, которые испытывает далеко не каждая женщина во время беременности.

– Были и плюсы: отсутствие токсикоза, прекрасные мысли о материнстве, заботливый муж всегда рядом, – признала артистка.

Свой рассказ о непростой беременности Екатерина сопроводила трогательным фото, сделанным на морском берегу Юрмалы. На снимке муж Архаровой целует ее в округлившийся животик.

«На фото 7-й месяц беременности, – подписала публикацию счастливая жена и мама. – С каждым днем походка все больше и больше походила на утиную. Это был последний перелет перед появлением Дани».