Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика

Global Look Press

Андрей Кураев о новом насельнике Троице-Сергиевой лавры: Это вопрос бизнеса
Фото в статье: Depositphotos, скриншот Youtube

Заготовки на зиму из огурцов и кабачков: советы Андрея Туманова
Иван Сергеев // Фото: пресс-служба ФК "Торпедо" / Facebook

Петерс Покровскис: Несостоявшийся чемпион – у грани вылета?
Фото в статье: скриншоты с трейлера на YouTube

"Охота": "самый обсуждаемый фильм года" о стереотипах, классовой борьбе и трэше
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, личный архив Ирэн Федоровой, автора
Предсмертное интервью вдовы Святослава Федорова: Счастлива, что жила с гением
Маски-шоу возвращаются. Ждать ли нового карантина в сентябре?
"Кремль. Путину". Не отдавайте Куштау содовой компании!

Новости дня

13 августа, четверг

[13:16]ЦИК: В Минске за Лукашенко проголосовали только 64% избирателей
[11:59]В Беларуси задержан американский студент. Джаред Лето поддержал протестующих
[11:59]В Перми правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов
[11:46]"Это похоже на наказание меча, а не руки": ЕП предлагает санкции против России
[11:07]Дегтярев назвал "вакханалией" солидарность протестующих в Хабаровске с Беларусью
[10:17]Как в ГУЛАГе: адвокат Шклярова рассказал о системных пытках в белорусском СИЗО
[09:26]Познер призвал Россию пересмотреть союз с режимом Лукашенко, забыв о геополитике
[08:56]С 1 по 10 августа кинотеатры России заработали на 95% меньше, чем в прошлом году
[08:28]"Уйди, пока не поздно, никто не хочет крови": Главное о Беларуси к 13 августа

12 августа, среда

[18:09]"Выбор уже сделан – я не боюсь!": Начали увольняться белорусские телеведущие
[17:33]Помпео намерен добиваться в Беларуси демократии. Литва угрожает режиму санкциями
[17:09]Врачи подтвердили инсульт у Ефремова. Заседание суда перенесено на 18 августа
[16:45]"Мракобесие, тирания, насилие": Владимир Спиваков отверг орден от Лукашенко
[16:39]Переселение в рамках программы реновации в Москве будет проходить в три этапа
[16:10]14 августа Совет Европы проведет экстренное совещание по ситуации в Беларуси
[15:34]"Я по-хорошему прошу": Лукашенко пригрозил "изучить" всех неработающих белорусов
[14:52]МВД Беларуси убрало слово "огнестрельное" из сообщения о стрельбе "на поражение"
[14:24]Валерий Цепкало создает организацию для борьбы с режимом Лукашенко
[14:11]На восстановление Минска уйдет более 500 тысяч белорусских рублей и не один месяц
[14:09]В Индии из-за короткого замыкания загорелся автобус. Пятеро погибли
[13:37]Задержанные в Минске российские журналисты рассказали об избиениях силовиками
[13:32]Мурашко: Критика российской вакцины из-за рубежа вызвана страхом конкуренции
[13:12]В Боткинской больнице сообщили, что Михаил Ефремов не числится в их базе данных
[13:01]Московский бар отдаст 50% выручки в форд помощи белорусам и накормит их "Путином"
[12:56]В США предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в стрельбе у Белого дома
[12:38]Навального начнут судить по делу о клевете 17 августа. Политик не признает вину
[12:34]"Хватит нас бить": В Минске 250 женщин в белом и с цветами встали в "живую цепь"
[12:21]Столичные кафе и магазины за три месяца получили 8 тысяч штрафов на 450 млн
[12:06]Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Светланы Тихановской
[11:49]МИД счел обвинения Британии в адрес РФ целью спецслужб показать свою значимость
[11:35]Популярного видеоблогера арестовали по подозрению в получения доступа к гостайне
[11:09]Пашаев: Участие Ефремова в следующих заседаниях стоит под вопросом
[11:06]Депутат не увидел оснований повышать пенсии ветеранам ВОВ: они экономят на ЖКХ
[10:41]В Беларуси частично восстановлен доступ к мобильному интернету
[10:34]Заседание по делу Ефремова перенесли, суд направил запрос в Боткинскую больницу
[09:38]Власти Белоруссии полностью запретили торговлю пиротехникой
[08:32]Дегтярева просят отдать детям яхту, протесты в Минске: главное к утру 12 августа
[07:43]Предполагаемого руководителя массовых протестов в Минске задержали в гостинице

11 августа, вторник

[18:35]760 млн рублей уйдет на реализацию системы отслеживания сделок с криптовалютой
[18:12]8 человек в Киргизии заразились сибирской язвой от мяса больного животного

Фото: Depositphotos
Против взлома есть приемы: 4 способа защитить домашний роутер от хакеров
Фото в статье: depositphotos
Рецепт: киш лорен – заливной пирог с копченой курицей и сладким перцем
Фото: depositphotos
Рецепт дня: Икра заморская, баклажанная по-гречески
Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: Global Look Press
Домашние салоны красоты в Перми и пожар во Владимире: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта

Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика

Шоу-бизнес
11:39, 13 августа 2020

Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика
фото из Instagram певицы
фото из Instagram певицы

Звезда уже пятый год тщательно скрывает лицо собственного сына.

Хейтеры окончательно достали певицу Алсу – человека, который стойко перенес не один публичный скандал.

Последний пост в Instagram она адресно посвятила тем, кто несет на страницы в соцсетях негатив, оскорбляя и унижая людей, которых даже не знают.

«Злиться – это все равно что принять яд и ждать, что умрет другой. Подумайте об этом! Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную. Согласны?» – написала Алсу.

Поклонники горячо поддержали любимицу, посоветовали не пропускать через себя то, что пишут в комментариях, и пожелали душевной гармонии.

Скорее всего именно семейные проблемы стали причиной такого публичного выступления певицы. В предыдущей публикации Алсу поздравила с 4-летием своего сына Рафаэля и опубликовала совместное фото с малышом, сделанное с его спины. И вызвала этим на свою голову очередную волну обсуждения заболевания мальчика.

– Поздравления! Но странно, что дочек показываете, а сына нет, – заметила одна из подписчиц. – Ваше право, конечно. Но фантазия людей безгранична. Надеюсь, ваш сын здоров?

– Уже все поняли что ребёнок «особенный», – демонстрирует крайнюю «осведомленность» в семейной жизни Алсу другой фолловер. – Конечно, их семья сделает всё, чтобы максимально улучшить здоровье малыша, но тот факт, что они скрывают лицо ребёнка уже 4 года, конечно, наводит на разные мысли. Многие не показывают до года из суеверия, но отговорки типа «подрастёт – сам решит, нужна ли ему публичность» звучат нелепо. Всякое бывает, понятно, но создаётся впечатление, что этого ребёнка стыдятся. Типа в жизни всё идеально, идеальная свадьба, идеальная пара (в своё время), идеальная семья, идеальные дочери (девочки трудолюбивые и чувствуется, что интеллектуально развиты). А дальше как будто непринятие… ну так кажется.

При всей бестактности участников дискуссии, которые, кстати, в финале прокляли друг друга и стали просить Алсу заблокировать оппонентов, подозрения возникли не на пустом месте. Дело в том, что Алсу очень сильно ограждает сына от внимания СМИ. Факты его присутствия в жизни певицы, подтвержденные фото в Instagram, можно пересчитать по пальцам.

Вот он на семейном фото с закрытым лицом, вот скромный тортик в честь его двухлетия. А учитывая, что пышные детские дни рождения – это настоящий тренд в тусовке, подобная аскетичность выглядит действительно странно. При этом старшие дочки постоянно присутствуют в ленте звезды, да и третью беременность Алсу не скрывала, а прямо накануне родов сделала великолепную фотосессию.

Дальнейший информационный вакуум и стал подогревать сплетни. Певица сообщила, что родила в Америке мальчика, которого назвали Рафаэлем. Злые языки говорят о том, что сын Алсу так и остался в Америке под присмотром специалистов, а его снимки не просачиваются в СМИ, потому что в США певицу никто не знает, да и отношение к «особенным» детям там более спокойное, чем в России.

Обо всем об этом с наслаждением и пишут Алсу в комментариях хейтеры, при этом еще и упрекая ее в том, что она якобы «не принимает солнечного мальчика», чтобы «не портить идеальную картинку». Очень похоже, что эта дискуссия сильно задела певицу. А стоит напомнить, что Алсу – закаленный боец.

Она пережила травлю из-за богатого отца, который как любой любящий папа активно инвестировал в ее карьеру. Отец Алсу связан с нефтегазовым бизнесом, отчего звезда долго носила прозвище «поющая бензоколонка».

Алсу прошла школу неимоверного стресса Евровидения, активно защищала мужа Яна Абрамова, который избил фотографа, за что подвергся травле в СМИ. И наконец, грандиозный скандал с победой дочери Алсу в финале проекта «Голос. Дети»: тогда окружение певицы уличили в махинациях с покупкой голосов. Тем не менее Алсу справилась с той атакой.

Видимо, история с сыном действительно болезненна для Алсу, и обвинять ее в неприятии мальчика, если даже некоторые особенности в его развитии действительно имеют место, и отстранении от проблемы по меньшей мере негуманно. Все это очень напоминает скандал с «диагнозом», который «поставили» журналисты сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Звездные родители активно встали на защиту ребенка и собираются подать в суд. 

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Рудковская #Плющенко #Instagram #Алсу

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

фото из Instagram певицы

Шоу-бизнес

Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика
фото из Instagram Эммы Малининой

Шоу-бизнес

"Обалденно!": 58-летняя жена Малинина разделась почти догола – фото
Евгений Петросян // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

"Не Волочкова, но результаты впечатляют": фанатов Петоросяна радует его растяжка
Политика
В гостях у Лукашенко: где жили и что ели перед арестом 33 бойца ЧВК Вагнера
Учитель-оппозиционер из Татарстана: Мне предлагали 300 тысяч, чтобы я снялся с выборов
Илларионов: Угроза оккупации Белоруссии российскими войсками более чем реальна
Еще один дзюдоист: кто такой Павел Бальский, считающийся заказчиком "дела Фургала"
Общество
Радзиховский о вакцинации дочери Путина: Пиар тут путинский, а здоровье мое
"Новое величие". Спасибо, что не расстреляли
"Кремль. Путину". Руки прочь от лесов Байкала!
"Высота его притягивала": сто лет назад родился летчик СССР Иван Кожедуб
Колумнисты
Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

Силуанов считает: какая бы ситуация в экономике ни была, какие бы внешние обстоятельства ни складывались, нужно немедленно сократить расходы и дефицит федерального бюджета. Растет российская экономика или нет – Силуанов считает, что за это он не отвечает. Его задача – сделать так, чтобы с бюджетом все было в порядке

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Формируется часть общества, которая знает, что это враньё, двуличие и лицемерие, но спокойно принимает эту игру без правил как «меньшее из зол». Чёрно-белый мир открывается нам во всей красе. Готов поспорить: очень скоро наступит время, когда какая-нибудь валентина терешкова выйдет на трибуну и объяснит всем нам, и белорусам, и россиянам, что и сами выборы – тоже зло, пришедшее с Запада

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Революция, как бы ни были ужасны ее последствия, дает обществу три минуты свободы. В эти три минуты рушится ненавистное, злобное, до смерти надоевшее прошлое. И тот, кто видел, пережил, вдохнул эти три минуты – тот жил не напрасно, потому что они искупают собой всю предыдущую мерзость

Культура и ТВ
"Жена подтвердит, что я был трезв": Ширвиндт ответил на обвинения в пьяном ДТП
Никита Ефремов отказался подписать новое письмо "Современника" в защиту отца
Стебунов поминутно восстановил день смертельного ДТП с Ефремовым
Даниил Белых: Премьеру "Сватов" отложили из-за пандемии!
Шоу-бизнес
"Не Волочкова, но результаты впечатляют": фанатов Петоросяна радует его растяжка
Иосиф Пригожин: Давно пошел бы в политику, если бы не Валерия
"Пригожина побили за правду!": Азиза вступилась за "жирующего" мужа Валерии
Цымбалюк-Романовская требует с Джигарханяна миллион рублей

Здоровье
Электронные сигареты повышают риск заражения COVID-19 у молодежи
Ревность способна укреплять дружеские отношения
Детское обострение коронавируса связано с клетками крови
Грозы могут обострять течение астмы у пожилых людей
Туризм
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Здравствуй, постковидный отпуск: куда можно улететь россиянам и сколько это стоит
"Аэрофлот" продает билеты в Черногорию. Надо брать?
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото в статье: Global Look Press, автора
Валерий Соловей: Лукашенко согласился уйти с поста президента Белоруссии
Фото Евгения Уварова
Монологи о шансоне. Часть 4: Александр Ф. Скляр
Госсекретарь США Майк Помпео // Фото: Global Look Press
Федор Лукьянов об эсэмэсках из Америки: "Для США Россия – мелкая гадость"
Фото: depositphotos
Почувствует даже президент: чем грозят Подмосковью мусоросжигательные заводы
Алексей Кудрин // фото: Global Look Press
Ударная молодость Алексея Кудрина

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Ирина Слуцкая // Фото в статье: Global Look Press
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: Global Look Press
Последнее интервью художника Чижикова:
Мой мишка с боем прорывался на Олимпиаду
фото из Instagram певицы
Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика
фото из Instagram Эммы Малининой
"Обалденно!": 58-летняя жена Малинина разделась почти догола – фото
Фото: Instagram
Беда не приходит одна: у умирающей Легкоступовой угнали машину
Фото: Instagram
"Легкоступову уничтожают собственные дети!": друг – откровенно о трагедии певицы
Виталий Милонов и Антон Красовский / фото: скриншот Youtube
Новые зубы депутата Милонова развеселили Красовского: как поладили гомофоб и гей
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
^