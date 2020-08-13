Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика

Звезда уже пятый год тщательно скрывает лицо собственного сына.

Хейтеры окончательно достали певицу Алсу – человека, который стойко перенес не один публичный скандал.

Последний пост в Instagram она адресно посвятила тем, кто несет на страницы в соцсетях негатив, оскорбляя и унижая людей, которых даже не знают.

«Злиться – это все равно что принять яд и ждать, что умрет другой. Подумайте об этом! Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную. Согласны?» – написала Алсу.

Поклонники горячо поддержали любимицу, посоветовали не пропускать через себя то, что пишут в комментариях, и пожелали душевной гармонии.

Скорее всего именно семейные проблемы стали причиной такого публичного выступления певицы. В предыдущей публикации Алсу поздравила с 4-летием своего сына Рафаэля и опубликовала совместное фото с малышом, сделанное с его спины. И вызвала этим на свою голову очередную волну обсуждения заболевания мальчика.

– Поздравления! Но странно, что дочек показываете, а сына нет, – заметила одна из подписчиц. – Ваше право, конечно. Но фантазия людей безгранична. Надеюсь, ваш сын здоров?

– Уже все поняли что ребёнок «особенный», – демонстрирует крайнюю «осведомленность» в семейной жизни Алсу другой фолловер. – Конечно, их семья сделает всё, чтобы максимально улучшить здоровье малыша, но тот факт, что они скрывают лицо ребёнка уже 4 года, конечно, наводит на разные мысли. Многие не показывают до года из суеверия, но отговорки типа «подрастёт – сам решит, нужна ли ему публичность» звучат нелепо. Всякое бывает, понятно, но создаётся впечатление, что этого ребёнка стыдятся. Типа в жизни всё идеально, идеальная свадьба, идеальная пара (в своё время), идеальная семья, идеальные дочери (девочки трудолюбивые и чувствуется, что интеллектуально развиты). А дальше как будто непринятие… ну так кажется.

При всей бестактности участников дискуссии, которые, кстати, в финале прокляли друг друга и стали просить Алсу заблокировать оппонентов, подозрения возникли не на пустом месте. Дело в том, что Алсу очень сильно ограждает сына от внимания СМИ. Факты его присутствия в жизни певицы, подтвержденные фото в Instagram, можно пересчитать по пальцам.

Вот он на семейном фото с закрытым лицом, вот скромный тортик в честь его двухлетия. А учитывая, что пышные детские дни рождения – это настоящий тренд в тусовке, подобная аскетичность выглядит действительно странно. При этом старшие дочки постоянно присутствуют в ленте звезды, да и третью беременность Алсу не скрывала, а прямо накануне родов сделала великолепную фотосессию.

Дальнейший информационный вакуум и стал подогревать сплетни. Певица сообщила, что родила в Америке мальчика, которого назвали Рафаэлем. Злые языки говорят о том, что сын Алсу так и остался в Америке под присмотром специалистов, а его снимки не просачиваются в СМИ, потому что в США певицу никто не знает, да и отношение к «особенным» детям там более спокойное, чем в России.

Обо всем об этом с наслаждением и пишут Алсу в комментариях хейтеры, при этом еще и упрекая ее в том, что она якобы «не принимает солнечного мальчика», чтобы «не портить идеальную картинку». Очень похоже, что эта дискуссия сильно задела певицу. А стоит напомнить, что Алсу – закаленный боец.

Она пережила травлю из-за богатого отца, который как любой любящий папа активно инвестировал в ее карьеру. Отец Алсу связан с нефтегазовым бизнесом, отчего звезда долго носила прозвище «поющая бензоколонка».

Алсу прошла школу неимоверного стресса Евровидения, активно защищала мужа Яна Абрамова, который избил фотографа, за что подвергся травле в СМИ. И наконец, грандиозный скандал с победой дочери Алсу в финале проекта «Голос. Дети»: тогда окружение певицы уличили в махинациях с покупкой голосов. Тем не менее Алсу справилась с той атакой.

Видимо, история с сыном действительно болезненна для Алсу, и обвинять ее в неприятии мальчика, если даже некоторые особенности в его развитии действительно имеют место, и отстранении от проблемы по меньшей мере негуманно. Все это очень напоминает скандал с «диагнозом», который «поставили» журналисты сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Звездные родители активно встали на защиту ребенка и собираются подать в суд.