"Пригожина побили за правду!": Азиза вступилась за "жирующего" мужа Валерии

Певица считает, что Сергей Соседов незаслуженно обидел продюсера.

Накануне Иосиф Пригожин заявил, что для комфортной жизни ему необходимо от полутора до двух миллионов рублей в месяц. За эти высказывания Пригожина активно критикуют. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил: «Жировать в то время, когда народ нищенствует, просто неприлично!» Певица Азиза неожиданно встала на сторону продюсера.

– Иосиф говорит правду, – сказала Sobesednik.ru Азиза. – Содержание жилья, заработная плата коллективу, музыкантам, балетным, прислуге обходится очень дорого. Ему всем надо платить зарплату. А это большие деньги. Я верю Пригожину, что для жизни ему необходимо два миллиона рублей в месяц. Может, даже и больше.

Он сказал правду. Как можно за это критиковать? У нас всегда так: говоришь правду, тебя критикуют. Врешь – значит, хвалят. Его «побили» за правду.

Сама Азиза уверила нашего корреспондента: сама она могла бы вообще прожить и без денег. Но у нее семья, за которую звезда несет ответственность.

– У меня никогда не было понятия «я», – продолжает Азиза. – У меня есть большая семья. Это пять человек плюс братья наши меньшие: кошки, собаки, птицы, куры, даже черепаха живет! И все хотят есть!

Так как я являюсь главой этой большой семьи, то за всех несу ответственность. Чтобы нам прожить, нужно около трехсот тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят плата за жилье, ЖКХ, лекарства, еду… На это нужны большие средства!

Я одна могу вообще без денег прожить. Мне многого не надо. Я могу собрать в огороде урожай, попить водички из родника… Но повторяю: слава Богу, я не одна. У меня есть сестры, племянник, домашние животные. Если я не заработаю, то им будет очень трудно!

Артистка уверяет: пока вернуться к привычной жизни она не может. Эпидемия коронавируса выбила ее из колеи.

– Гастролей у меня пока нет, корпоративов – тоже, – признается Азиза. – Но я директор по развитию продюсерского центра Владислава Шепелева. Слава Богу, работаю, на жизнь хватает. Но не шикую!