"Зачем Пугачевой бросать мультимиллионера?" В Грязи не верят в развод Аллы и Макса

Корреспонденты Sobesednik.ru отправились в деревню Грязь, где проживают Пугачева и Галкин,​ и узнали правду об их разводе.

Новости о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают сотрясать светскую тусовку. Поговаривают, что Алла Борисовна могла оформить с юмористом тайный развод, как в свое время сделала с Киркоровым. Корреспонденты Sobesednik.ru отправились в деревню Грязь, где проживает звездная чета,​ и узнали всю правду.

В деревне о «разводе» Пугачевой с Галкиным уже знают. Местные жители, как только появились первые разговоры о трещине в отношениях звездной четы, даже распереживались. Все же Алла с Максом – главный талисман деревни. Как только они переселились в замок, об их поселке узнала вся страна.

– Они живут за высоким забором: что там происходит, одному Богу известно, – улыбается местный житель Иван. – Быть может, они там и ругаются. Но мы никогда их скандалов не слышали. На улице же они вряд ли будут выяснять отношения? А стены в замке – толстенные. Сквозь них никакой шум не пройдет. Их прислуга тоже не откровенничает. Видимо, их предупредили, что сор из избы выносить не нужно.

Замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь // Фото: Instagram

По словам соседей, в последнее время в замке ничего визуально не изменилось. Свет по вечерам можно увидеть во всех окнах.

– Мы так определяем: дома они или нет, – продолжает Иван. – Если свет зажжен во всем особняке – значит, наши звезды дома. Раньше на лето Алла Борисовна с детьми уезжала в Юрмалу. А сейчас из-за пандемии осталась в Москве. Я хочу увидеть Максима и спросить, правда ли у них неполадки в семье. Неудобно, но интересно, что он ответит.

Местные жители уверяют: супруги по-прежнему живут вместе. К замку регулярно подъезжают иномарки – это друзья Пугачевой и Галкина.

– Думаю, что все новости о разводе Аллы и Максима – ложь, – говорит другая местная жительница – Наталья, которую мы встретили возле продуктового магазина. – Если бы они действительно расстались, мы бы знали. Они бы вещи перевозили! Но у них все спокойно: жизнь идет, как и прежде. Я читала слова музыкального критика Сергея Соседова, который сказал: «Кто же бросит такого мультимиллионера, как Галкин?» Алла Борисовна не настолько глупа, чтобы отказываться от сытой жизни. Ведь сейчас за ее благополучие отвечает Макс. А так придется все делать самой.

Сами Алла и Макс новости о расставании не комментируют. Галкин, когда ему позвонили журналисты, лишь отмахнулся и повесил трубку. Пугачева молчит как партизан.

– Алла Борисовна – очень закрытый человек, – вздыхает Иван. – У ее дома регулярно дежурят журналисты. Некоторых мы уже знаем в лицо. Пугачева с нашими деревенскими не дружит. Бывает, Резник к ней приезжает, Буйнов, Валентин Юдашкин. А вот Киркорова уже давно не видели.