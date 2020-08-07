"Это просто привычка": Агния Кузнецова "пыталась соблазнить" Павла Прилучного

На следующей неделе «Первый канал» покажет сериал «Желтый глаз тигра» о лучших друзьях, которые после окончания школы собираются связать свою жизнь с добычей и продажей янтаря. Однако со временем молодые мечтатели превращаются в алчных преступников, для которых кражи и убийства становятся обычным делом. И лишь одному из них удается остаться порядочным человеком и противостоять своим школьным товарищам. Роли юных преступников достались таким актерам, как Максим Костромыкин, Роман Курцын и Иван Ивашкин. А вот их порядочного друга сыграл Павел Прилучный. К слову, по сюжету герой Павла становится еще и жертвой коварной соблазнительницы. Подробности съемок выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

— Мы снимали в Калининграде. Действие происходит в 1980-90-е годы, — рассказывает 32-летний Павел. — Очень интересная история, детектив. Подобрался замечательный актерский состав и очень хороший режиссер — Марк Горобец. Продюсер проекта — Игорь Толстунов, а он плохие вещи не делает. Поэтому, думаю, будет интересно. По сюжету в 1988 году четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее. Спустя годы ребята превращаются в преступных дельцов — чернокопателей янтаря. Но одному из героев приходится бороться с бывшими друзьями. Его как раз играю я, у меня роль чекиста. На этих съемках я впервые в жизни побывал на дюнах. Это абсолютно потрясающее место! Куда ни глянь — песок, песок, песок.

В жизни Прилучный только-только развелся с актрисой Агатой Муцениеце и теперь ему приписывают роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. А вот в сериале «Желтый глаз тигра» его персонаж становится предметом обожания героини Агнии Кузнецовой. Актриса поделилась своими впечатлениями от съемок.

— Моя героиня Татьяна — избалованная московская барышня, единственная дочка в богатой семье, которой разрешалось все, — делится 35-летняя Агния. — У нее есть ощущение некой вседозволенности. Это просто привычка — получать все, что хочется. Сергей (герой Павла Прилучного) ей очень понравился, и она хочет его забрать — как игрушку. Мне нравится играть таких девчонок-оторв, кокетливых, классных, интересных, а не героинь, которые все время страдают и плачут по своей несчастной любви. У роли есть развитие. Сначала Татьяна — коварная соблазнительница, которая портит жизнь сразу нескольким людям. Но очень скоро она вдруг превращается в добрую, отзывчивую, щедрую девушку, которая стремится помочь даже незнакомым. Любая актриса согласится играть разные состояния, разный возраст — от студентки до женщины с детьми.