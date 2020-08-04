Одной старушки мало: Гогена сняли во время утех с двумя пенсионерками (фото)

Эпатажный шоумен и певец Гоген Солнцев пребывает в шоковом состоянии. В распоряжении Sobesednik.ru оказались интимные снимки артиста, на которых он развлекается в постели сразу с двумя дамами. Судя по всему, одна его удовлетворить уже не может.

Гоген Солнцев сейчас отдыхает в Сочи. В отпуск певец взял и двух своих воздыхательниц: супругу пенсионерку Екатерину Терешкович и подругу Лиду. Еще совсем недавно Солнцев уверял, что с Лидией у него исключительно дружеские отношения. Но, судя по тем кадрам, которые оказались в нашем распоряжении, это явно не так. На снимках видно, как абсолютно голый Гоген лежит в окружении двух старушек: Лидии и Екатерины.

– На самом деле Гоген отдыхает не с двумя, а с тремя дамами бальзаковского возраста, – рассказал нам человек, предоставивший скандальные снимки нашей редакции. – Они всей толпой и на пляж ходят. Бабушки обхаживают Гогена, как только могут. Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу. Тот явно тащится от такого внимания.

Не против соперницы в постели и Екатерина Терешкович. Судя по ее довольному выражению лица, она явно не возражает, что Гоген спит уже не только с ней.

Наши корреспонденты связались с артистом с просьбой прокомментировать скандальные фото. Но Солнцев неожиданно вышел из себя.

– Моя личная жизнь никого не касается, – заявил Гоген. – Мне одной женщины мало, поэтому я могу отдыхать хоть сразу с пятью. Законом это не запрещается. А с вами, если опубликуете эти фотографии, которые у меня украли вместе с телефоном, мы будем разбираться по-другому.

Стоит отметить, что о любвеобильности Гогена в тусовке заговорили еще задолго до появления в его жизни Екатерины Терешкович. Когда в сеть попали интимные снимки Алексея Панина, который, как выяснилось, обладает внушительным мужским достоинством, Гоген стал уверять, что его природа наградила не меньше. Более того, на одном из светских мероприятий он, общаясь с одной из светских львиц, так возбудился, что был не в силах скрывать свой половой орган. В этот момент его и сняли журналисты.