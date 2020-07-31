Мать и отец Бритни Спирс готовы передраться из-за ее денег

История с опекунством над певицей продолжает будоражить сердца ее поклонников.

В то, что Бритни Спирс окажется когда-нибудь в той ситуации, которая сегодня является ее реальностью, еще недавно было трудно поверить. Записавшая первый сингл в 17 лет, она стала настоящей звездой, ее обожали фанаты, преследовали папарацци, ее лицо было на всех обложках.

Но, может быть, именно из-за того, что на девушку в течение нескольких лет оказывалась самое агрессивное давление, и случилось то, что случилось?

Менеджеры требовали от певицы петь ангельским голосом и выглядеть невинной и сексуальной одновременно. Ради поддержания этого образа Бритни даже заставили изменить собственный голос.

У неё не складывалась личная жизнь. А когда она всё-таки нашла того «единственного», вышла замуж (в 2004-м), родила двоих детей (в 2005-м и в 2006-м), счастье Бритни Спирс не было долгим. В 2007 году произошёл развод, после которого у звезды случился нервный срыв, задавший всей ее жизни совершенно другое направление.

Бритни выпустила один из самых известных хитов – Gimme More, побрила голову налысо, сделала тату в интимном месте, поцарапала машину одного из папарацци и… да чего она только не вытворяла! Адекватность певицы у всех вызывала вопросы. Вот тогда в жизни Бритни и начался ад. Ей не разрешали видеться с детьми, а потом и она сама фактически снова стала ребенком – в смысле прав, которые у нее остались.

Отец звезды оформил над ней опеку. На неопределенный срок. Говоря простым языком, это означает, что опека над Бритни бесконечна. Она не может водить машину, выходить замуж и т.д.

В 2020 году отец певицы захотел получить права на все треки дочери, а мать попросила предоставить ей право распоряжаться деньгами Бритни.

Среди фанатов популярна версия о том, что родственники певицы специально делают из нее «овощ», не обеспечивают должным лечением и насильно держат взаперти. Подписчики в соцсетях то и дело подают сигналы звезде: если тебе плохо, надень черное, или желтое. И она появляется на следующий день – то в черном, то в желтом. Но что это точно – игра или крик о помощи, не знает никто.

По интернету гуляет #freebritney, который распространяют фанаты в поддержку звезды. 22 июля должно было состояться слушание по поводу продления опекунства, к которому подключились отец и мать певицы, но не она сама. Как было сообщено, сама Бритни не смогла подключиться из-за отсутствия интернета, и слушание было перенесено на 19 августа.

Многим показалось странным то, что в поместье звезды так «вовремя» отключилась связь.

Анастасия Колистратова.