"Панические атаки, тяжело дышать": Кравец о последствиях драки с Азизой

Конфликт между певицей Азизой и светской дивой Аленой Кравец в тусовке смаковали на протяжении двух месяцев. Их стычка произошла на съемках одной из телевизионных программ, в которой обе участвовали.

– Азиза в какой-то момент разгневалась и стала пытаться закрыть мне рот рукой, – рассказывала Алена. – А у нее на пальцах были огромные кольца с металлическими вставками. В результате она впилась в меня ногтями, а кольцами расцарапала руку в кровь. За кулисами еще разразилась матерной тирадой.

Алена признается, что долго не могла отойти от инцидента. Успокаивали Кравец всей семьей.

– Когда мы с Азизой поссорились, я три ночи не спала, – вздыхает Алена. – У меня болела душа: начались панические атаки, даже была трудно дышать! Я ведь всегда восхищалась этой великолепной певицей! В свое время даже брала у нее уроки вокала, потому что понимала: она настоящий профессионал и может многому меня научить!

Но теперь топор войны между двумя звездами зарыт. Азиза и Алена на днях помирились. Дамы встретились в студии одного из телевизионных шоу и забыли старые обиды. Они мило ворковали друг с другом и записывали совместные видео для социальных сетей.

– Азиза – удивительная женщина: очень яркая, темпераментная, при этом нежная и ранимая, – продолжает Алена. – Я узнала, что у нее будет на днях суд с семьей Тальковых. Им не понравилось, что Азиза в одной из программ рассказала, как Игорь Тальков еще при жизни решил познакомить ее с криминальным авторитетом. А когда она ехать отказалась, высадил ее из машины зимой одну в лесу ночью! Это же просто ужасно! Ведь на Азизу мог запросто напасть маньяк, ее могли растерзать звери! Я считаю, что это с них надо брать моральную компенсацию. Хочу пойти на суд и заступиться за Азизу!