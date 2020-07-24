Юлия Паршута о домашнем насилии: Муж душил меня и хотел сбросить с 14 этажа

32-летняя актриса рассказала о своих кошмарных отношениях с бизнесменом Александром, которые закончились осенью прошлого года. Сделать это публично Юлия решила только сейчас.

Все дело в том, что ее возлюбленный оказался настоящим тираном, Паршута стала жертвой домашнего насилия.

Юля рассказала, что официально не была замужем, но жила в гражданском браке три года и даже устраивала настоящую свадьбу. Ей казалось, что штампы в паспорте и жизни могут испортить романтику, но потом эта ситуация начала ее немного настораживать.

– Я подумала: почему я веду себя, как жена, но я не жена, – рассказала Паршута в программе Агаты Муцениеце «Честный развод». – Мне физически было холодно. Мы жили под одной крышей и неделями не разговаривали.

По словам Паршуты, отношения с любимым сильно выматывали ее, казалось, что энергия буквально выливается через «дыру в боку». Однако расставание далось ей нелегко, потому что она ставила семью на первое место в жизни, а потом лишилась ее. Девушка боялась, что не сможет найти другого мужчину и навсегда останется одна. Она даже начала общаться с психологом.

Фото: скриншот Youtube

Юля призналась, что супругу нравилось ее контролировать, ограничивать круг ее друзей, требовать к себе все больше внимания. И в определенный момент такое поведение переросло в обесценивание ее заслуг, а затем и физическое насилие.

– Это начиналось по чуть-чуть: тебя толкнули, за шею чуть-чуть прихватили, – призналась Юля. – И никто в это не верит, потому что этот человек хороший для всех.

Он пытался меня душить, он пытался скинуть меня с 14-го этажа, ломать мне ноги... Я понимала, что он меня везде найдет. Я сбегала кучу раз.

Он говорил, если я обращусь в полицию, то он сделает все, чтобы развернуть это против меня. Врал, что у него онкология, чтобы вызвать жалость.

Однажды он ударил артистку в живот после удаления аппендицита. Паршута призналась, что долго не могла уйти от тирана, потому что жалела его и стыдилась публичности.