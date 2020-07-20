Дочь Евгения Осина впервые о замужестве: Жаль, что папы не было на моей свадьбе!

Это лето стало особенным для дочери певца Евгения Осина, Агнии. 18-летняя наследница артиста вышла замуж и сейчас вовсю привыкает к своему новому статусу. А еще Агнию не покидает желание построить карьеру певицы – она сама пишет и исполняет песни. Обо всем этом Осина рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

В начале июля Агния на своей странице в Instagram опубликовала трогательное видео со свадьбы. «Замужем за лучшим», – подписала ролик Осина.

Как оказалось, со своим избранником Владиславом до свадьбы Агния встречалась около года. Церемония бракосочетания прошла в классическом стиле в Хорошевском ЗАГСе Москвы. Нам дочь исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» впервые рассказала о своем муже.

– Влад не работает в музыкальной сфере, но дома иногда любит поиграть на гитаре, – говорит Агния. – Женой мне быть нравится, но в целом в наших отношениях ничего не изменилось. Мы как до свадьбы тепло друг к другу относились, так и сейчас.

– Вам всего 18. Не отговаривали ли вас близкие от столь раннего замужества?

– Нет, все уважают и принимают мой выбор. А я считаю, что жить вместе нужно только в браке, иначе это можно назвать только сожительством.

– Как проходит ваше первое лето в статусе жены?

– В этом году, как ни странно, я все время на даче, начиная с мая. Всю жизнь там летом отдыхаю, но всегда очень хотела оттуда вернуться в Москву, а сейчас, когда приезжаю в город, не отпускает чувство, будто он меня душит. И воздух совсем другой на природе, и как-то все дни проходят спокойно, по-семейному уютно за городом.

В ноябре исполнится два года, как Евгения Осина нет в живых. Но Агния до сих пор не оправилась после этой утраты.

– О папе я думаю часто и из-за этого много нервничаю, – продолжает наследница артиста. – Очень жалею, что его не было на моей свадьбе. Много раз представляла себе знакомство папы с моим мужем и их общение...

– Есть ли какие-то качества, которые вам привил папа, и они теперь вам помогают в жизни?

– Папа меня учил меньше доверять людям, не быть наивной.

Я в детстве все свои секреты всем рассказывала – даже девчонкам, с которыми была знакома полчаса. А потом мне это стало сильно бить под дых, так что теперь я взяла за привычку папин совет.

– Насколько я помню, почти сразу после смерти вашего папы за ваше продвижение как певицы взялся Андрей Разин. Вы сейчас с ним сотрудничаете?

– Меня никто не продвигал. И сотрудничества как такового не было. Так что нет, не продолжаем. Никаких договоров мы не заключали, никакие бумаги я не подписывала. Мы благодарны Андрею Разину за помощь в организации похорон. Он купил место на Троекуровском кладбище.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?

– Планирую записать новый сингл. Он очень много значит для меня и, может быть, поэтому я так долго откладывала и боялась его выпускать. Этот сингл будет кардинально отличаться от двух моих предыдущих песен «Для папы» и «Тепло», в нем есть для меня особый смысл.

Я очень радуюсь каждый раз, когда мне пишут, что послушали мою музыку на YouTube или в других источниках и нашли в ней себя. Недавно у меня был случай: я работала над песней для одной девушки, и ее история очень сильно меня зацепила. Рассказать, к сожалению, эту историю я не могу, но в такие моменты – когда люди делятся своей жизнью со мной, понимаю, что мне доверяют, а значит, я пишу не просто так.

– Нравится ли вам то, что сейчас происходит в шоу-бизнесе, и есть ли артист, на которого вы бы хотели равняться?

– Я особо никогда не интересовалась именно шоу-бизнесом, но знаю, что там все не так просто. Не считаю, что нужно на кого-то равняться и не стремлюсь к этому. Каждый человек уникален, и, по-моему, творчество – лучший способ это доказать.

– О чем вы мечтаете больше всего?

– О крепкой любящей семье, о детях в будущем. Для меня близкие люди на первом месте. А дальше уже карьера, если получится — хорошо. Я постараюсь сделать для этого все, что в моих силах.