Спятившая Бритни Спирс просит спасти ее от алчных родственников

38-летняя певица вновь оказалась в центре скандала. На этот раз тревогу забили поклонники, которые заметили, что Бритни все чаще появляется в неадекватном виде. Женщина танцует под музыку, но движения ее настолько хаотичны, что ни у кого не остается сомнений: Бритни снова принимает запрещенные вещества.

Однако фанаты Спирс во всем обвиняют ее отца Джеймса Парнелла Спирс, который давно оформил над звездой опеку и всеми силами пытается убедить общественность в том, что Бритни несамостоятельна и зависима.

На днях фотограф певицы обнародовал сведения, подтверждающие, что почти 10 лет назад ее подставили и обманули родные люди, заставив расторгнуть брак с супругом, отобрав у нее детей и полностью получив контроль над ее финансами.

Главная цель родственников якобы в том, чтобы не позволить Бритни снова выйти замуж и удержать ее в беспомощном состоянии.

В 2019 году самочувствие певицы начало улучшаться, она снова влюбилась в своего тренера Сэма Асгари. Однако как только парень сделал ей предложение, звезду опять упекли в психушку и накачали транквилизаторами. А затем начали выкладывать в Интернет видео, на котором она «под веществами» – чтобы убедить общественность, что ей до сих пор нужны опекуны.

Поклонники бьют тревогу, опасаясь, что Спирс оказалась под домашним арестом. Они пишут ей сообщения: «Если ты в беде, выложи фото в черной одежде!» Однако эти сообщения удаляют модераторы ее блога.

– Она не контролирует не только свою жизнь, но и свой Инстаграм, – пишут комментаторы и призывают общественность спасти несчастную Бритни.

В Америке даже появилось целое движение «Спасите Бритни», отстаивающее право певицы на получение самостоятельности. В июле в борьбу за деньги Спирс вступила и ее родная мать. Она подала в суд, чтобы добиться права получить контроль над частью финансов дочери.

В общем, ситуация тревожная, и далеко не факт, что на этом фоне Бритни смогла сохранить ясность рассудка и твердость воли. Однако вчера в блоге все же появилось ее фото в черной одежде...