Как на Авито попало "пальто Виктора Цоя"

На сайте частных объявлений продают «пальто Виктора Цоя». Корреспондент Sobesednik.ru попыталась выяснить, действительно ли его носил рок-музыкант.

«Реальное пальто используемое Виктором Цоем при выступлениях и съёмках», – говорится в тексте объявления, которое иллюстрировано двумя фотографиями музыканта в пальто.

– Это пальто мне передали собственник звукозаписывающей студии, которая находилась в районе улицы Балчуг, когда освобождали ее от старых вещей для новых владельцев, – рассказал автор объявления и владелец пальто по имени Алик Владимирович. – Они рассказали, что он у них записывался и забыл это пальто. У меня нет оснований им не верить.

фото: автора объявления

Доказательств, что это пальто принадлежало Цою (или он его хотя бы время от времени носил), автор объявления предъявить не может: «Столько времени прошло и ДНК на нем не сохранилось», вернуть его родственникам музыканта тоже не собирается.

– Мне кажется, я вправе рассчитывать на небольшое вознаграждение за пальто, – говорит Алик Владимирович. – Тем, кто ценит вещи с историей, это будет интересно. – За двести долларов я согласился бы его отдать. Если бы я мог доказать, что это пальто Цоя, я продавал бы его на аукционе за другие деньги.

«Пальто Виктора Цоя» классическое – черное, двубортное, оверсайз. Общеизвестно, что певец любил именно такой стиль.

Напомним, что в 2018 году на аукционе «Литфонда» были проданы записная книжка, рукописный текст песни и паспорт Виктора Цоя за 15 миллионов рублей. Отец Виктора Цоя Роберт назвал историю с продажей паспорта «блефом». Изначально документ также появился на сайте бесплатных объявлений.