Роман Жуков: Бывшая жена приобщает наших детей к черной магии!

Конфликт между бывшими супругами Романом и Еленой Жуковыми с каждым днем разгорается с новой силой. Певец уже рассказывал нам о своих опасениях за детей, так как экс-супруга не только настраивает их против него, но и может приобщить наследников к магическим обрядам, которыми сама уже давно увлекается. Недавно артист снова связался с нашим корреспондентом и рассказал о том, что, по всей видимости, его опасения начинают сбываться. А также – что Елена хочет прибрать к своим рукам всю недвижимость, нажитую в браке. В связи с этим певец намерен подать новый иск на свою бывшую.

– Недавно, когда моя дочь Соня приехала ко мне домой, моя любимая женщина Оля нашла у нее резинку для волос, на которой очень туго были перевязаны волосы Елены, – с ужасом вспоминает 53-летний Роман. – Видно было, что случайно эти волосы так намотаться не могли, совершенно очевидно, что это было сделано Еленой специально. Скорее всего моя бывшая жена совершила какой-то очередной ритуал. Мы эту резинку сожгли, но сняли ее на видео. Надо показать его экспертам по всяким магическим штучкам, чтобы они рассказали, что это могло быть.

По словам Жукова, он и сам все 13 лет в браке с Еленой был словно заколдованный.

– Она зомбировала меня путем манипуляций с черной магией все время нашего совместного проживания, – продолжает артист. – Я беспрекословно исполнял ее прихоти, находясь в зомбическом состоянии. К бабке она меня повела чуть ли ни на третий день знакомства, кстати. Она меня реально уговаривала словами: «Пойдем-пойдем, это будет очень полезно и положительно скажется на наших отношениях». Я на «отвяжись» с ней поехал. Помню, как сейчас, что эта колдунья жила в Ясенево. Она работала с яйцами. Что был за ритуал, я понятия не имею, но в конце мы с Еленой закопали яйцо около подъезда. Хочу довести все это дело до суда, так как эти действия противозаконны. Поможет мне в этом мой юрист – мастер своего дела Эдуард Демидов. Помню адреса всех бабок, к которым мы с Еленой ездили – в Текстильщиках, Ясенево, Солнцево, в городе Александров.

Артист настроен серьезно, с каждым днем крепнет желание забрать детей к себе.

– По крайней мере, я хочу, чтобы они решили сами, с кем они хотят остаться, – утверждает Жуков. – Четверо детей сейчас приехали ко мне. Видно, что они со мной счастливы. Но Елена постоянно с какими-то непонятными предостережениями звонит сыну Никите. Она говорит: «Ты смотри, не реагируй, если тебя будут в чем-то подговаривать, отвечай, что ты ребенок и ничего не понимаешь!» У нее крыша поехала!

Жуков с детьми // фото: соцсети

Роман считает, что все действия Елены направлены только на одно – чтобы выкачать из него как можно больше денег, прикрываясь образом одинокой многодетной матери. Этот факт он тоже намерен использовать в суде.

– Ее аппетиты мы все знаем, – вздыхает любимец публики. – Несмотря на то, что за три года, которые мы с ней не живем, она получила от меня более 8,5 млн рублей, а также распродала дорогие вещи, которые мне когда-то дарили, на сумму 300 тысяч рублей, она еще хочет оформить на себя две квартиры, в которых она сейчас живет. Причем одну из этих квартир мы брали в ипотеку, и я не знаю, как она собралась ее оформлять. Также она хочет забрать себе дом на Новой Риге, который я купил, будучи с ней в браке. И при этом она обвиняет меня в том, что я – алкоголик, наркоман и насильник. Она прикрывается моей фамилией и образом «яжемать», чтобы сосать из меня миллионы и забрать дорогую недвижимость. Но я больше не буду глупить, а каждый месяц буду высылать ей по 21 тысяче рублей алиментов, а остальные деньги буду переводить детям – Полине и Никите по мере необходимости.