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"Она меня зомбировала": Рома Жуков намерен проверить бывшую жену на вменяемость

Шоу-бизнес
17:13, 29 июня 2020

"Она меня зомбировала": Рома Жуков намерен проверить бывшую жену на вменяемость
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Роман Жуков уже рассказывал нам, что собирается подать в суд на свою бывшую жену Елену. И вот, недавно это произошло. На помощь певцу пришел адвокат Эдуард Демидов, который уже полностью погрузился в это дело и рассказал корреспонденту Sobesednik.ru, чего они с Романом хотят добиться. 

Напомним, что Романа Жукова сильно возмутило недавнее интервью Елены, в котором она рассказала, что якобы бывший муж в 2008-м году насильно принудил ее к сексу во время беременности, из-за чего у нее случился выкидыш. Певец намерен доказать в суде, что эта история выдумана от начала и до конца. Так же у артиста есть и другие претензии к бывшей жене. Он утверждает, что для того, чтобы еще сильнее ему насолить, экс-благоверная прибегает к черной магии. По словам Романа, к всевозможным ясновидящим его бывшая жена обращалась и будучи в браке. 

– Она зомбировала меня путем манипуляций с черной магией все время нашего совместного проживания, – говорит артист. – К бабке она меня повела чуть ли ни на третий день знакомства. Она меня реально уговаривала  словами: «Пойдем-пойдем, это будет очень полезно и положительно скажется на наших отношениях». Я на «отвяжись» с ней поехал. Помню, как сейчас, что эта колдунья жила в Ясенево. Она работала с яйцами.  Что был за ритуал, я понятия не имею, но в конце мы с Еленой закопали яйцо около подъезда. Хочу довести все это дело до суда, так как эти действия противозаконны. Поможет мне в этом мой юрист – мастер своего дела Эдуард Демидов. Помню адреса всех бабок, к которым мы с Еленой ездили – в Текстильщиках, Ясенево, Солнцево, в городе Александров.

– Елена Жукова публикует в своем инстаграм-аккаунте сведения, явно порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Романа Жукова, – в свою очередь, рассказывает адвокат Эдуард Демидов. – Помимо этого, Елена дает интервью в СМИ, и разные издания доносят до сведения общественности противоправные изречения Елены Жуковой. С этого момента любые порочащие сведения, произнесенные Еленой Жуковой в адрес Романа Жукова будут преследоваться нами по закону. В настоящее время в производстве Симоновского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску Романа Жукова к Елене Жуковой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом иска является доведение Еленой до сведения общественности того факта, что Роман Жуков много лет назад якобы совершил в ее отношении ряд тяжких преступлений – таких как насильственные действия сексуального характера и прочее. Неуемная Елена Жукова явно запуталась в своей жизни и не понимает, насколько она сама же вредит общим с Романом Жуковым детям, демонстрируя такое поведение. Более того, у нас имеются сведения, что Елена Жукова обращается к черной магии, дабы создать Роману Жукову дополнительные неприятности. Ранее Елена водила Романа к неким взрослым женщинам, которые совершали над ним никому не ясные обряды. У нас есть ряд свидетелей тех действий Елены. Они, разумеется, в дальнейшем выступят в суде и других органах, которые будут заниматься разрешением этого вопроса.

Роман Жуков и Эдуард Демидов 

Прежде всего правозащитник хочет добиться проверки Жуковой на вменяемость, чтобы понять, как действовать дальше. Ведь если у Елены есть проблемы с психикой, то выходит, что сейчас подвергается опасности не то только Роман, но и шестеро их общих с Еленой детей, которые сейчас живут с матерью.

– Все вышеизложенные сведения, а также те, которыми мы располагаем, но не выносим на публику, приводят нас к необходимости ходатайствовать о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении Елены Жуковой, – продолжает юрист. –  Нам необходимо установить, отдает ли она отчет своим действиям и руководит ли ими. С помощью экспертизы мы сможем установить возможность Елены Жуковой взаимодействовать как с детьми, так и с обществом в целом.

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#ахлетолето☀️

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)

Теги: #Рома Жуков

Рубрика: Шоу-бизнес

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