"Наглость зашкаливает": Соседов врезал обнищавшей Ротару

Фото в статье: скриншоты с YouTube и Instagram

Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды
Николай Коляда // фото: Global Look Press

Николай Коляда: Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером
Федор Чалов // Global Look Press

"Динамо" – ЦСКА: разбор самого скучного дерби сезона в РПЛ
Фото в статье: Global Look Press, скриншот orbakaite.ru

Кристина Орбакайте отказалась от поездки на "Славянский базар"
В центре внимания
Фото: Global Look Press
На пеньках и при Параде: как проходит самое длинное в истории России голосование
Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
"Спортсмен. Такой же как все". Житель Бурятии без рук и ног преодолел все ради победы

Новости дня

29 июня, понедельник

[15:44]Против трижды проголосовавшей россиянки в Израиле могут завести уголовное дело
[15:21]Решение суда по делу бухгалтера "Седьмой студии" станет известно 30 июня
[14:40]Мишустин обязал силовиков сообщать о госпитализации задержанных в течение суток
[14:30]В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв
[13:56]Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею об использовании нейросети на ЕГЭ
[13:15]У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
[12:14]На сайте госуслуг можно будет подать обращение в любое ведомство
[11:36]Двое жителей Приморья получили сроки от трех лет за вырубку пихт к Новому году
[11:24]Минтруд назвал решение выплатить "путинские" пособия 1 июля техническим алгоритмом
[11:16]В Норильске загорелся полигон компании, занимающейся утилизацией опасных отходов
[10:28]На востоке Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли двое
[09:49]В Челябинске охотник пойдет по статье за убийство чужой собаки
[09:47]В Красноярске журналист ВГТРК уволился, отказавшись голосовать по Конституции
[08:55]Дело срочника Шамсутдинова могут рассмотреть в суде присяжных
[08:00]Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

28 июня, воскресенье

[20:29]ФФОМС: Онкологи чаще стали назначать дорогостоящие противоопухолевые
[19:07]В Москве урологу отменили штрафы за нарушение самоизоляции
[17:57]Хозяин турбазы под Мурманском открыл огонь по полицейским после ссоры с клиентом
[14:21]Сбросы в тундру с фабрики "Норникеля" объяснили повышением уровня воды
[13:35]Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
[12:41]СК и полиция начали проверки на месте незаконных сбросов отходов "Норникеля"
[12:12]Путин предположил, что инфляция достигнет 4%
[11:34]COVID-19 за сутки в РФ: 6 791 – заболели, 5 735 – выздоровели, 104 – умерли
[11:09]Среди улик по делу о боинге МН-17 появилась запись телефонного разговора
[10:18]Актеров для озвучки в "Симпсонах" подберут в соответствии с цветом кожи персонажа
[07:49]Отходы "Норникеля" в реке и DDoS-атака на голосование. Новости к утру 28 июня

27 июня, суббота

[18:38]Российские эксперты считают просторную кабину одним из недостатков Crew Dragon
[17:49]Жителей столичного региона предупредили о грозе в ближайшие часы
[16:57]У Сретенских ворот задержали участников акции в поддержку художницы Цветковой
[16:19]"Мосводоканалу" предписали прекратить слежку за голосованием своих работников
[15:56]В районе Анапы спасатели ищут людей, которых унесло в море на надувном матрасе
[14:53]В монастыре, где живет схиигумен Сергий, избили двоих из съемочной группы Собчак
[14:25]СК выясняет обстоятельства возгорания грузовика с кислотой в Петербурге
[13:59]Сотрудники "Новой" не смогли передать пробы с места ЧП в Норильске на экспертизу
[13:32]Мишустин продлил выплаты надбавок борющимся с коронавирусом врачам до конца лета
[12:58]Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы
[12:16]Памфилова проголосовала по правкам к Конституции, отметив, что "явка достойная"
[11:47]Новые данные по коронавирусу: в Москве за сутки выявлено 750 случаев COVID-19
[10:58]Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink для сети 5G
[10:31]В США россиянин признался в киберпреступлениях, нанесших ущерб почти на $570 млн

Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети

"Наглость зашкаливает": Соседов врезал обнищавшей Ротару

Шоу-бизнес
14:01, 29 июня 2020

"Наглость зашкаливает": Соседов врезал обнищавшей Ротару
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Новость о том, что София Ротару из-за пандемии коронавируса потеряла как минимум 42 миллиона рублей, активно обсуждают в российском шоубизнесе. Из-за закрытия границ артистка не может прилететь на гастроли и заработать. Хотя выступить на корпоративе была бы рада – нужно коллектив кормить.

– Говорить о том, что Ротару потеряла 42 миллиона, – просто абсурд, – возмущается музыкальный критик Сергей Соседов. – Тем более в то время, когда сотни тысяч людей остались без денег, а многие из них вообще лишились работы. Бизнес в жалком положении находится: многие разорились. И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, – смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно! Она ничего не потеряла совершенно – эта супербогатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед. Какая цель писать о потерянных миллионах? Чтобы все пожалели мультимиллионершу? Может, она хочет помощи попросить у государства? Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство? Наглость зашкаливает! Если бы в моем присутствии прозвучали такие вещи, я бы разнес в пух и прах человека, который так говорит. Камня на камне не оставил бы.

Концертный директор певицы Сергей Лавров уверяет, что за выступления Ротару на корпоративах бизнесмены готовы платить миллионы. По слухам, за каждый концерт София Михайловна получает около ста тысяч долларов. Но критик в эти цифры не верит.

– Она уже не стоит таких денег, – продолжает Соседов. – 60-80 тысяч долларов – да. Но даже это много. Даже двадцать тысяч долларов платить за абсолютно фанерный концерт – много. Не надо изображать, что Ротару так же популярна, как и тридцать лет назад. Она уже давно не имеет такого успеха, как ранее. Не надо рассказывать сказки, что Соня востребована. У молодежи другие кумиры, но никак не Ротару или Пугачева. Такие вещи пишутся, чтобы показать: мол, меняются стили и мода, а Ротару остается. Так ее искусственно пиарят. Она каждый год приезжает на новогодние огоньки с однообразными, ужасными песнями. Это не искусство, а конвейер. Дима Билан, Полина Гагарина, Баста – они гораздо более популярны, чем Соня.

Теги: #Сергей Соседов #Ротару

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото в статье: скриншот Youtube

Шоу-бизнес

Четвертая жена Ефремова считает, что его дочь будет рада посадить отца в тюрьму
Фото: Instagram Кристины Асмус

Шоу-бизнес

Кристину Асмус снова удалось уговорить на "обнаженку"
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Шоу-бизнес

"Каждой женщине – по мужику": Малышева обеспокоена половой жизнью москвичек
Политика
Что будет после Путина? Отвечают бизнесмен, депутат и металлист
Максим Шевченко: У Левченко в Иркутской области прекрасные шансы
Леонид Гозман: Парад победы и голосование – цирк и смертельная угроза
Венедиктов: ВКонтакте – главная площадка пропаганды поправок в Конституцию
Общество
Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
Путин обещал бесплатно провести россиянам газ. Когда это случится и кто оплатит?
Последнее интервью сына Хрущева: Жена сказала, что я слишком старый. Согласен
"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Статья, написанная лидером России, понятная и наглядная. Мы знаем эту интонацию, эту смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость. Мы читали «Ночь в Лиссабоне» Ремарка с ее описанием тогдашних газет. И эту наглядность мы ценим. По крайней мере становится все понятно насчет прошлого. Насчет будущего – тоже

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Многие подозревают, что Пенсионный фонд – это местный аналог черной дыры, за горизонтом событий которой бесследно исчезают накопления на старость. И не зря. Сотрудница ПФР Светлана Устинова и ее подружка Ульвия Юсифова, устроились очень классно. У Устиновой был доступ к базам данных граждан, а у Юсифовой – талант прикидываться чиновницей из администрации

Сатаров Георгий

Сатаров
Георгий

Выявлять и сажать – это, конечно, надо. Но это все равно что бороться с тараканами с помощью брызгалок: они мутируют и выживают самые стойкие. Все прекрасно знают: чтобы не было тараканов, надо держать кухню в чистоте. В случае с коррупцией это означает, что надо уничтожать условия для расцвета коррупции

Культура и ТВ
Николай Дроздов: С Познером мы никогда не дружили!
Панкратов-Черный о поцелуе Раневской: Она просила: "Не слюнявь!"
Светлана Крючкова обратилась к россиянам в связи с голосованием по поправкам
Марина Зудина поделилась "беременным" фото
Шоу-бизнес
Звезда "Глухаря" Виктория Тарасова мучается от сильных болей
Ханга на карантине стала слушать рэп и играть в "Что? Где? Когда?" с Друзем
Резник призвал артистов продать дворцы: Противно слышать о "нищих" звездах!
Мода коронавирусного лета: Королеву освежает "платье девственности", а Гузееву портят сапоги

Здоровье
Инсульт и деменция: вирусолог рассказал, как ковид разрушает мозг
Коронавирусную инфекцию предлагают лечить средством от подагры
Установлено, как меняются жировые клетки человека при старении
На курорте в Австрии COVID-19 переболел почти каждый второй
Туризм
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети
"Лукашенко может арестовать еще одного конкурента": политолог о выборах в Беларуси
Всевозможные матрешки с изображением лидера страны продают не только на улицах, но в и интернете // фото: depositphotos
Мятая рубашка за 165 тысяч и водичка за 15: Кто в Сети продает "вещи Путина"?
Раушан Валиуллин // Фото: Instagram
Учитель-противник портретов Путина в школе обжалует увольнение в ЕСПЧ
Фото в статье: АГН Москва, соцсети, скриншот с YouTube
В Москве пропуска, а в Чечне – дядька: Как регионы справились с коронавирусом
Игорь Шувалов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Дружеские инвестиции: Игорь Шувалов помогает приятелям президента и своим личным

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Михаил Пиотровский // фото в статье: Global Look Press
Михаил Пиотровский:
Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Фото: Александр Земляниченко // РИА Фото
Леонид Гозман:
Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Фото: depositphotos
Олег Шеин:
Государство делиться с обществом не собирается
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский:
Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Фото в статье: скриншот Youtube
Четвертая жена Ефремова считает, что его дочь будет рада посадить отца в тюрьму
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристину Асмус снова удалось уговорить на "обнаженку"
Фото: Global Look Press
"Наглость зашкаливает": Соседов врезал обнищавшей Ротару
Фото в статье: Instagram, скриншоты Youtube
Друг Петросяна раскритиковал Брухунову: "От нее тошнит. Это гадость"
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Каждой женщине – по мужику": Малышева обеспокоена половой жизнью москвичек
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
^