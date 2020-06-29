Четвертая жена Ефремова считает, что его дочь будет рада посадить отца в тюрьму

Четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина обвиняет их общую дочь, 19-летнюю Анну Марию в том, что она хочет посадить отца в тюрьму, а ее саму упрятать в психушку. Не так давно девушка объявила, что хочет стать опекуном матери, которая имеет славу городской сумасшедшей.

– А больше моя дочь ничего не хочет? Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает, – сообщила в телефонном разговоре корреспонденту «Экспресс-газеты» Ксения Качалина. – Хочет посадить отца в тюрьму, а мать – в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит.

Михаил Ефремов с Ксенией Качалиной и их дочерью Анной Марией // фото: архив редакции

Она отметила, что и дочь не навещает ее, и сама Качалина уже отвыкла от нее.

– Ее морально искалечили люди, имена которых не хочу называть. Она не приходит в дом, где я живу. Возможно, пыталась найти меня ночью на улицах Москвы. Я раньше любила гулять по ночам, а когда случилась пандемия, то перестала. Соблюдала режим самоизоляции. В магазин за продуктами хожу в маске, чтобы не провоцировать людей и полицию. Перчатки тоже где-то были. На меня же соседи тысячу жалоб написали. Если увидят меня без маски, у них будет повод отправить меня за решетку, – продолжила сбивчивое повествование бывшая актриса.

Себя Ксения Качалина называет человеком «не совсем здоровым, но в амплитуде дозволенности», любовь к спиртному она подтверждает, а вот наркотики ей не нравились никогда. При этом она всячески защищает Михаила Ефремова, в том числе и от обвинений в том, что именно он пристрастил ее к выпивке. По словам бывшей жены актера, это сделал ее первый муж Алексей Паперный.

– А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла. – отметила Ксения Качалина. – А если Миша употреблял наркотики, то для избавления от боли. Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики.