"Не хочу жить": жених блогерши Тропицель рассказал, как она разбилась на Бали

Популярный блогер-миллионник, 18-летняя Анастасия Тропицель в минувшие выходные погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Настя и ее бойфренд Виталий катались на арендованных мотоциклах. В какой-то момент девушка не справилась с управлением, врезалась в отбойник и получила травмы, несовместимые с жизнью. Многочисленные поклонники Тропицель сразу же после трагедии начали обвинять в случившемся ее парня, так как он якобы не смог ее уберечь. Виталий же на своей страничке в Instagram решил подробно рассказать, как на самом деле погибла его возлюбленная, а так же поделился своими переживаниями.

– Я вижу, что мне присылают в личку, пишут некоторые плохо обо мне, о Насте, – сетует молодой человек. – Вы можете винить меня, я не против. Но не стоит говорить, что она ехала 150, без шлема, пьяная и прочее. Это все ложь, это клевета.

По словам Виталия, Настя при езде на мотоцикле никогда сильно не разгонялась. Не превышала скорость на дороге она и в день своей смерти.

– Она ехала на своем байке около 80 км/ч, как вдруг начался воблинг (раскачивание. – Прим. Sobesednik.ru), и байк улетел в бордюр. Когда я подбежал к Насте, она была уже мертва, – рассказывает парень.

Кстати, жених Тропицель был еще и ее инструктором по вождению мотоцикла.

– Настя ездила раньше на скутере, я с ней познакомился, когда она мне написала, что тоже хочет ездить на мото и попросила научить ее, ведь это ее мечта, – продолжает бойфренд погибшей звезды интернета. – И в первый же день встречи с моей девочкой уже ощущалась та родственная связь, которая может перейти в глубокие чувства. Хорошо ли Настя ездила? Я ей искренне говорил, что она ездит лучше и аккуратнее всех. Это последний человек на Бали, с кем это могло произойти. Байк был тоже у Насти в отличном состоянии…

От расколбаса мотоцикла никто не застрахован, и хотя он случается 1 раз на 1000000 поездок, от него погибают даже высокопрофессиональные спортсмены, – объясняет Виталий. – И сейчас невероятно разрывается сердце от того, что такое стечение обстоятельств произошло у моей светлой девочки. Утром мы лежали, смотрели друг другу в глаза, и у меня на глазах были слезы от счастья, от того, что среди всех людей мы выбрали друг друга, и я ощущаю такое глубочайшее соединение душ. Днем это были слезы величайшей боли, которую я не испытывал никогда, даже когда умер мой родной отец. Сейчас это просто пустота и нежелание жить. Настя была той сильнейшей в моей жизни любовью, с которой хотелось жить. И сейчас вместе с ее телом что-то умерло и у меня…