Возможной причиной смерти автора хита "На заре" стали проблемы с сердцем

Российский и советский композитор и музыкант Олег Парастаев скончался в возрасте 61 года.

Об этом сообщается на странице артиста в социальной сети «Вконтакте», передает «Интерфакс».

Дата и время панихиды будут объявлены позднее.

Парастаев был участником музыкальной группы «Альянс». Он стал автором музыки и текста известной песни «На заре», которая вышла в 1987 году.

Как пишет РБК со ссылкой на солиста группы Игоря Журавлева, музыкант умер у себя на даче, предположительно, из-за проблем с сердцем.

В апреле 2019 года Парастаев объявил о восстановлении первого клипа к песне «На заре», который до этого так и не выпустили. Ролик был опубликован на канале музыканта в YouTube и набрал несколько сотен тысяч просмотров в первые же дни.