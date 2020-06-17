"Мой сад – полет фантазии": Семья Павлиашвили провела карантин в личных джунглях

Семья Сосо Павлиашвили не так давно обзавелась загородным домом. Жена исполнителя решила заняться обустройством сада, а сделала из дачного участка чуть ли не джунгли. Ирина Патлах рассказала, как превращала свой дом в произведение искусства, почему не смогла собрать урожай ягод, а также поделилась лайфхаками для красивого и здорового сада.

– Мой сад – это полет фантазии, который не соответствует никаким канонам традиционного ландшафтного искусства, – начала рассказ о своем увлечении супруга известного музыканта. – Сад начал зарождаться с момента, как только начали закладывать фундамент нашего дома, пять лет назад. Я сажала огромные деревья, которые мешали нашим строителям возводить дом, они на меня жутко ругались (смеется)! Я очень переживала и буквально грудью закрывала березы от бульдозеров и тракторов, чтобы ни одно дерево не пострадало.

Мой сад – это смешение разных стилей, и у каждого члена семьи есть свой любимый уголок. – продолжает Ирина. – Сосо любит проводить время в полузаброшенном серебристом саду в стиле прованс, где много лаванды, холодные оттенки полыни, над головой серые ивы, так напоминающие европейские оливковые деревья (несбыточная мечта средней полосы). Дети любят гоняться на просторной лужайке, окруженной миксбордером из цветущих многолетников, круглый год сменяющих друг друга. А мое любимое место – это тенистый сад, где я отдыхаю. Здесь буйство хвойников в сочетании с листьями разных фактур и размеров: хосты, папоротники, копытень, теневые камнеломки и стелющиеся очитки. Вы даже представить не можете, сколько красивых растений для тени существует в природе! Но моя главная страсть – это мох. В то время, как все садоводы пытаются от него избавиться, я притаскиваю его из всех уголков леса, от соседей, вырывающих его, даже из поездок! И нет ничего прекрасней замшелых камней. Мох объединяет отдельно посаженные растения в единое целое бархатным ковром. Так же у нас нас есть и огородная история, где мы выращиваем целый ассортимент зелени для грузинского стола, ягоды, фрукты. Опыта садоводства и огородничества у меня никогда не было. Только пример перед глазами волшебного сада моей мамы. Вообще, тяга к живому естественна. Я думаю, если любого человека вырвать из урбанистических лап города и окунуть в природу, он втянется так, что возвращаться в город уже не захочет.

В саду у семьи Павлиашвили растут разнообразные деревья и кустарники: груша, яблоня, черешня, вишня, жимолость, все виды малины, много хвойников. Ирина сочетает их с красивыми лиственными – повислыми березами, различными плакучими растениями. Ирина занимается не только садом, его деревьями, кустами и цветами, но и огородом. Для своего любимого Ирина выращивает разные виды зелени, как рассказывала выше, ведь грузинские салаты без них не обходятся. Также в семье всегда есть свежие огурцы, кабачки, тыквы и различные ягоды. Мать двоих дочерей Павлиашвили пыталась вырастить даже арбузы, но поняла, что это бесполезно, все ее игры с заморской ягодой не увенчались успехом.

– Сосо разделяет вашу страсть к саду, помогает с посадкой растений?

– Сосо знает, что у меня пропеллер в одном месте. Ему, конечно, нравится результат, но он не вмешивается в процесс, когда я спрашиваю его, какой кустик выбрать, куда лучше посадить, он постоит рядом с оценивающим взглядом, потом улыбнется, поцелует меня в щеку и уйдет.

Каждый садовод и огородник сталкивается с проблемами, ведь не все растения приживаются, что- то съедают вредители, а что-то по незнанию губят сами садоводы.

У нас рядом агрессивная среда – лес, поэтому наши растения постоянно атакуют грибковые заболевания и какие-то вредители, – говорит Ирина. – Я поняла, что вырастить урожай без химии практически невозможно. Минимум три химические обработки в год ты вынужден делать, чтобы растения не погибли. Несколько лет назад была жуткая эпидемия короеда по всему Подмосковью. Он может съесть взрослую сосну за две недели. Вредители напали на наши сосны, им пришлось делать специальные уколы, поскольку опрыскивания не помогли. Когда мы летели на самолете из гастролей, я в ужасе наблюдала эти огромные пятна вымершего леса. Раньше за всем этим в наших лесах следили лесники, а сейчас огромное количество поваленных деревьев, которые не убирают, и из-за этого размножаются все эти вредители. Раньше лесники как делали: они жертвовали одной сосной, разрубали пополам, а на запах смолы слетались все эти жуки. Когда они собирались на эту сосну, ее сжигали вместе с ними – это старый такой способ борьбы с вредителями.

– А животные или птицы никогда не портили растения или грядки?

– Мы прикормили птиц, у нас много кормушек на участке. К нам постоянно прилетают огромные голубые сойки, скворцы, синички, снегири. Прочно обосновались дятлы – выдолбили себе в каждом дубе по пентхаусу. И все они благополучно первыми поедают весь мой урожай ягод. Но однажды к нам на крышу кошка подбросила семерых котят, а сама исчезла. Котята посыпались с крыши – дождь из котят прямо! Пятерых мы оставили себе, они теперь «контролируют» популяцию птиц. Мы с Сосо постоянно вырываем полуживых птиц из пастей котят. Мы болезненно воспринимаем эти суровые джунгли, переживаем за каждую птичку. Мы раньше никогда не любили кошек, а теперь и Сосо души в них не чает, Бог их послал.

– Что-то еще планируете посадить?

– Места у нас в саду уже нет, но я теперь сажаю карликовые хвойные, нахожу последние свободные места. Сосо уже начинает крутить у виска, но я не могу остановиться.

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