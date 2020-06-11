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Снова пьёт? Роман Жуков отказался пройти тест на алкоголь

Шоу-бизнес
19:34, 11 июня 2020

Снова пьёт? Роман Жуков отказался пройти тест на алкоголь
Global Look Press
Global Look Press

У Романа Жукова и его бывшей супруги Елены после развода не получилось сохранить дружеских отношений. Они часто ругаются как в жизни, так и на телешоу.

Основная претензия со стороны певца – якобы плохой уход за их шестерыми детьми, постоянные обвинения в его адрес со стороны Елены. А Жукова обвиняет бывшего мужа в том, что он будто бы сильно злоупотребляет алкоголем и дает ей мало денег на содержание детей.

Роман и Елена прожили в браке 13 лет. Разошлись они в 2017 году. Певец ушел из семьи.

– Последней каплей перед моим уходом была история, которая произошла с одним известным артистом, – признался корреспонденту Sobesednik.ru 53-летний Жуков. – Он в тайне от своей жены общался с любовницей, которая по совместительству была еще и подругой Елены. Своей даме он отправлял голосовые сообщения, в которых сетовал на то, что Елена ему не давала прохода и постоянно трогала его за причинные места. Он не знал, как от нее отвертеться. Больше всего этого артиста удивляло то, что муж Елены, то есть я, при этом всегда находился рядом, в одной компании.

В один прекрасный день жена объекта обожания Лениной подруги обнаружила эти файлы и прислала их мне. Надо отметить, что в этих сообщениях было еще много информации, указывающей на распущенное поведение Елены. После всей этой истории я сказал, что нас теперь связывают только дети, и ушел.

Елена ведет разгульный и аморальный образ жизни, в которой нет места моим детям, – утверждает певец. – Она вечно сбагривает их на нянь, мать, братьев – на кого угодно! Никакого эстетического воспитания она им не дает. А еще она ни под каким предлогом не позволяет мне забирать к себе домой младшего сына Стивена и дочь Викторию. Разрешает с ними видеться, только если я приезжаю к ним.

После расставания с Романом Елена не раз сетовала на то, что на самом деле это муж ей часто изменял в браке и в итоге ушел к ее же подруге по имени Ольга. Жукова так же утверждает, что сейчас артист живет припеваючи со своей новой возлюбленной, в то время как она с детьми еле сводит концы с концами.

– За те три года, которые не живу с Еленой, я перевел ей 8,5 миллионов рублей, – продолжает Роман. – Куда эти деньги уходили, известно только Елене. А с Ольгой мы знакомы с 2014 года. Она и правда была одной из приятельниц Елены, но когда я находился в браке с женой, никаких интриг у меня с Ольгой не было, хоть она мне всегда казалась привлекательной. Мы стали встречаться с Ольгой через год после того, как я ушел от Елены.

Свою алкогольную зависимость, в которой его часто обвиняет бывшая жена, Роман так же отрицает. Но в то же время на недавнем эфире программы «Пусть говорят» Жуков отказался проходить тест на содержание спиртного в организме. Певец рассказал нам, по какой причине он так поступил.

– Знаете, в январе этого года на съемках «Пусть говорят» произошел обман, – утверждает певец. – Темой выпуска была наша с Ольгой история в аэропорту Нерюнгри (СМИ тогда писали, что Роман с Ольгой в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра, а потом еще и оскорбили сотрудника транспортной полиции. – Прим. Sobesednik.ru). Во время эфира вышел свидетель, который якобы присутствовал при нашем «недостойном поведении». Но этого человека на самом деле не было в тот день ни в аэропорту, ни в самолете в Москву, ни в городе Нерюнгри.

Этот факт был подтвержден следователем, майором юстиции, который проводил следственную проверку того инцидента. Более того, им было установлено с помощью информации с камер видеонаблюдения, что наши «агрессивные» действия были не следствием возлияния, а были спровоцированы действиями сотрудника полиции без удостоверения (скрин заключения с подписью и печатью имеется). Так что нет у меня доверия ко всяким наркологам, которые выступают экспертами на разных телешоу, а тем более в контексте темы, в которой стоит задача меня выставить в неприглядном свете.

Я пройду любой тест в специализированной клинике, которая дорожит своей репутацией, но не на съемках телешоу.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Рома Жуков #Пусть говорят

Рубрика: Шоу-бизнес

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