Керимова заявила о масштабной травле Анастасии Волочковой

Откровения Владислава Фоменко в студии Андрея Малахова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Мужчина заявил, что состоял в близких отношениях с примой-балериной. Близкие к Волочковой люди в эти фантазии не верят.

Дизайнер Аника Керимова, которая подготовила немало ярких нарядов для примы-балерины, уверена: этот человек появился на экране неспроста.

Аника Керимова

– Анастасия Волочкова стала жертвой полномасштабной травли, – говорит Аника. – Но она сильная женщина. И обязательно со всеми неприятностями справится. Настя – очень доверчивый человек. Многие непорядочные люди этим пользуются. На имени Волочковой они зарабатывают сотни тысяч рублей. Взять хоть бы историю одного ремонта. Мы прекрасно знаем, насколько нечистоплотными бывают строители. Поэтому Насте нужно, конечно, быть предельно острожной.

Напомним, что Владислава как хорошего маляра-штукатура посоветовали Волочковой знакомые. Настя, по ее словам, отдала ему 300 тысяч рублей на покупку необходимых материалов и разрешила пожить в комнате для прислуги. Однако спустя пару дней Владислав исчез. А позже объявился с просьбой вытащить его из СИЗО, куда он угодил по обвинению в мошенничестве. Балерина отказала и потребовала у Владислава для начала вернуть деньги.

После этого Фоменко и стал уверять, будто Анастасия ждала от него ребенка. Впрочем, Керимова в этом сомневается. Аника уверяет: если бы Волочкова была беременна, это было бы заметно сразу.

Владислав Фоменко

– Когда я впервые увидела Настю, была удивлена, – говорит Аника. – Худая, словно тростиночка. И очень красивая! Честно говоря, я уже давно не видела женщин такой совершенной красоты. Настя обладает не только яркой внешностью, но и потрясающей энергетикой, которая аферистов так и манит.

Конечно, будет лучше, если за Настю все подобные вопросы начнет решать мужчина, – продолжает Аника. – Тогда бы она смогла оградить себя от подобных скандалов. Но Настя – сильная женщина, привыкла рассчитывать только на себя. Вот и сейчас: многие думали, что после программы Малахова она опустит руки. Но не тут-то было. Настя готовит роскошное шоу. Это будет представление мирового уровня, которое поразит своим размахом. В лучших традициях Волочковой. Она не привыкла опускать руки – такой у нее характер. Вскоре она нас всех удивит.

Олеся Лосева.