Жизнь Юлиана – ложь ради денег: что стоит за "женитьбой" певца на Анастасии

В эфире программы Андрея Малахова певец Юлиан разыграл целый скандал-спектакль – «Развод с Анастасией».

Корреспондент Sobesednik.ru, как и миллионы зрителей, посмотрел скандальный выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Но не выдержал и 10 минут низкопробного шоу. Будучи давно знакомым с Юлианом, он считает: показанное в эфире – ложь.

«У тебя сорвало крышу, от тебя отвернулась Пахмутова»

Дорогой певец Юлиан Васин, ты меня вычеркнул из друзей в Фэйсбуке и, видимо, попросил, чтобы удалили мой пост. Понимаю тебя: я там возмутился, что ты лжешь. Мы знакомы с тобой еще с 1990-х, ты был крут, тебя любили Пахмутова и Добронравов. Ты был вхож в квартиру Аллы Николаевны Баяновой, с которой мы тоже дружили. В какой-то момент, а я помню в какой, у тебя сорвало крышу, ты решил – звезда. И в этот период от тебя отвернулись и Пахмутова, и другие.

«Фотосессия в постели была за деньги»

Твои запои все помнят. Помнишь интервью и фотосессию в одной газете, для которой ты снимался в постели с молодым человеком? Помнишь свой рассказ о том, как ты с ним счастлив?! Потом ты сказал, что это выдумки журналистов и вообще фотошоп. Так вот я видел «белки» – это полосы верстальные, на каждом из которых твоя подпись: «Утверждаю». Ты за это получил деньги, есть свидетели.

Теперь ты решил «жениться» на певице Анастасии. Вы со своей подругой разыграли целый спектакль с продолжением… Мы знаем, сколько стоят такие «откровения» на ток-шоу – от 500 тысяч рублей за передачу на человека.

Понимаю, что сейчас всем сложно. Но ты же ратуешь за людей, пишешь, что жаль тебе всех. Ну, тогда сходи в хоспис, а не на ток-шоу. Помнишь, я предлагал тебе выступить в интернате перед ребятами с ограниченными возможностями?! А они хотели, чтобы ты выступил. И ты замолчал. Потому что бесплатно.

«Это – пук, а не хайп!»

А помнишь, как ты на ток-шоу, где гнобили Наташу – помощницу Аллы Баяновой, высказывался? Мол, сволочь она, и ей досталась квартира, и чуть ли не она убила 97-летнюю женщину, сдала ее в хоспис... Юлик, ты бы ухаживал за женщиной в таком возрасте не публично? Выносил бы горшки? Думаю, нет.

Ты с женщинами известными только на фотографиях. Мне жаль тебя! Зарабатываешь хайпом, но это – пук, а не хайп! И жаль зрителей, которые верят, что кто-то там «поженился» – «развелся».