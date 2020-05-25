Их ждет Коммунарка и штраф: Шура и Наргиз устроили вечеринку, наплевав на карантин

Из-за пандемии коронавируса в Москве официально закрыты все увеселительные заведения. Впрочем, это не мешает некоторым деятелям устраивать шумные вечеринки в обход ограничительных рекомендаций, за нарушение которых вовсю штрафуют россиян. Среди «пижонов» оказался и подзабытый в последнее время певец Шура. На днях звезда 90-х отмечал день рождения. Исполнителю хита «Отшумели летние дожди» стукнуло 45 лет.

Праздновать такую дату тихо и скромно артист не захотел. И наплевав на все правила, установленные в стране, отправился вместе с многочисленными поздравляющими в один из столичных клубов. Местом действия был выбран «Руки вверх бар». Руководство заведения, к удивлению, ничего не имело против дорогих гостей. Так что вопросы могут возникнуть и к самому бару.

– Для шумной компании был накрыт роскошный стол, – рассказывают очевидцы. – Не обошлось и без спиртного. Как известно, без бокала у Шуры нет вокала.

Компания веселилась на протяжении нескольких часов. Здесь были и близкие друзья Шуры, и журналисты, и даже знаменитости. Естественно, о коронавирусе здесь думали в последнюю очередь. Ни защитных масок, ни перчаток на гостях корреспонденты Sobesednik.ru не обнаружили.

Одной из первых появилась Наргиз – как оказалось, с ней исполнитель хита «Отшумели летние дожди» дружен уже давно. Вскоре на огонек заглянул и Митя Фомин. Другие знаменитости решили не рисковать здоровьем и поздравили Шуру из дома по скайпу.

Компания пела и плясала на протяжении нескольких часов. Шура был так тронут приемом, что даже поблагодарил руководство бара публично.

«Огромное спасибо за организацию праздника Руки вверх бар! Вы – лучшие!» – написал певец.

Теперь люди, вынужденные уже несколько недель подряд соблюдать самоизоляцию, узнав о вольности Шуры, требуют наказать певца по всей строгости закона. Гневные комментарии уже появились в Интернете.

– Шуре что, закон не писан? – возмущаются на страничке певца. – С него берет пример молодежь. Коммунарка по нему плачет!

Алина Николаева.