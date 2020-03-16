Певец Шура второй раз победил рак

44-летний музыкант снова оказался на волоске от смерти. Недавно у него обнаружили гигантскую грыжу в желудке, которая, по словам медиков, начала перерождаться в рак.

Александр рассказал, что долго мучился изжогой, острыми болями, ощущением кома в горле. Он пил таблетки и понятия не имел, насколько серьезной может оказаться эта проблема. В итоге решил обследоваться и с удивлением узнал, что уже много лет живет с огромной грыжей. Но самым страшным оказалось, что еще немного – и она могла бы стать злокачественной.

В благодарность за спасение жизни Шура записал видео с врачами, которые проводили операцию, и со слезами на глазах сказал: «Вот так, спасли меня от рака!»

Напомним, что Шура уже сталкивался с онкологией – в 2004 году у него диагностировали рак яичка, лечение продлилось почти пять лет. Певец тогда передвигался в инвалидной коляске и не мог вести полноценную жизнь. По его словам, всему виной было его наплевательское отношение к здоровью, нерегулярные обследования, нелюбовь к самому себе.

Узнав о недавней операции Шуры, поклонники забросали его комментариями поддержки: «Пусть это будет последняя клиника в вашей долгой жизни!», «Сашенька, дорогой, сколько же испытаний тебе пришлось пережить в жизни!», «Поправляйтесь поскорее!»