Директор Понаровской: "Ирина не выбивала место на кладбище для Юлии Началовой!"

Директор Ирины Понаровской Лера Тувина опровергла интервью Александра Богдановича, называющего себя другом многих артистов.

Недавно корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с Александром Богдановичем. Этот человек утверждает, что он долгое время работал помощником Валерия Леонтьева и является хорошим другом Ирины Понаровской. Богданович рассказал нам, что певица долгое время находилась в депрессии, из которой выйти ей помогла Оксана Пушкина. А еще, по словам Александра, именно Понаровская помогла с местом на кладбище для Юлии Началовой. После того, как этот материал был опубликован, в нашу редакцию обратилась возмущенная Лера Тувина – директор Ирины Понаровской. Как оказалось, в интервью Богдановича не было ни слова правды.

– Александр Богданович никакого отношения к Ирине Понаровской не имеет, – утверждает Лера Тувина. – Это самозванец, который везде ходит и распускает сплетни про артистов. Он несколько раз был массажистом у Валерия Леонтьева, который его с позором выгнал. Вот и все его взаимодействие со знаменитостями! Это обыкновенный фанат, который постоянно поджидает звезд у служебного входа Кремля или других площадок, на которых проводятся крупные концерты. Он всех уже достал, а Ирину Понаровскую – особенно, потому что он еще и является ее соседом. Богданович сам звонит в различные издания, на телеканалы и озвучивает всякую чушь. Вот сейчас он сказал вам, что Ирина помогла с местом на кладбище Началовой, а Оксана Пушкина выводила Понаровскую из депрессии. Это все неправда.

По словам директора Понаровской, к тому, что певице в прошлом году дали звание Заслуженной артистки России, Оксана Пушкина никакого отношения не имеет (что тоже нам в интервью озвучивал Богданович).

– Ирина с Оксаной Пушкиной долгое время не виделась вообще, – продолжает директор Понаровской. – Они встретились недавно у Андрея Малахова на программе, были рады друг другу и все. Ни с каким званием Оксана Ирине не помогала. Звание Заслуженной артистки Понаровской заслуженно вручил министр культуры на тот момент, Владимир Мединский. Ирина наоборот от этого звания долго отказывалась, даже не хотела приходить на официальную церемонию, потому что ей было неудобно.

Лера Тувина утверждает, что Богданович начал распространять небылицы про артистов уже более десяти лет назад и с тех пор все никак не успокоится.

– Раньше он постоянно говорил журналистам, что Ирина Понаровская якобы бежала из России в Норвегию со своим сыном Энтони, так как Энтони в Москве избивали скинхеды, – сетует Лера. – Это тоже все неправда. Александр Богданович – сумасшедший человек и всем артистам от него нужно держаться подальше. Самое главное – ни в коем случае с ним не фотографироваться. Если у него будет хоть один кадр со знаменитостью, то про этого артиста он тут же придумает какую-то сплетню и будет его преследовать.

По словам Леры Тувиной, Ирина Понаровская, прочитав наш материал, была очень расстроена и даже собиралась звонить родителям Юлии Началовой, чтобы извиниться за слова самозванца. Корреспондент Sobesednik.ru, в свою очередь, приносит извинения артистке за испорченное настроение и публикацию недостоверной информации.