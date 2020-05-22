"Холодильник манит": Бледанс захотела похудеть на галлюциногенах

Эвелина Бледанс призналась, что только на карантине начала наконец-то жить с удовольствием. Раньше актриса не успевала уделять время себе, не замечала окружающей природы, потому что была полностью поглощена работой и ребенком. А сейчас Бледанс вплотную занялась своей внешностью и фигурой.

– Холодильник, конечно, манит. Он обладает каким-то магнетическим действием, – призналась Бледанс во время разговора с Аленой Водонаевой в прямом эфире Instagram. – А если лишний вес, сразу возникает нагрузка на сердце...

Недавний скандал с таблетками для похудения, по словам Эвелины, разразился помимо ее воли. Во время одного прямого эфира актриса просто приняла таблетку.

– Мне тут же начали писать в Директ, потом Дана Борисова стала про меня сочинять: «Не берите пример с Бледанс» и все такое... А я просто решила попробовать, для меня очень важно сохранять фигуру, – объяснила Эвелина. – Сегодня, например, надела джинсы, которые носила в 20 лет. Но я не собиралась ничего рекламировать и вообще рассказывать об этом. Не дай Бог, чтобы обо мне сложилось такое мнение, что я всю жизнь пила таблетки. Я на самом деле всю жизнь сидела без таблеток и даже без диет.

Бледанс рассказала, что по своей конституции не склонна к сильной полноте, но в силу возраста изменения в организме происходят. Она также призналась, что, как человек интересующийся, даже хотела попробовать напиток из запрещенных на территории России тропических галлюциногенах, которые вызывают потерю веса. Но в последний момент испугалась.

Сейчас, чтобы держать себя в тонусе, она занимается йогой.