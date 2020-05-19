Тарзан шокировал Наташу Королёву голым фото в душе

Муж Наташи Королёвой давно известен своей любовью не только фотографироваться без одежды, но и работать в таком виде. Однако последний снимок вызвал в рядах его поклонниц настоящий шок. Не менее удивлена была, войдя в интернет, и сама Наташа Королёва.

Сергей Глушко сделал снимок в душе, едва прикрывшись занавеской, и поинтересовался, поют ли его фанаты в душе.

Некоторых идеальное тело артиста привело в восторг, почитатели мужа Наташи Королёвой восхищались его формами и предполагали, что танцор «спит в холодильнике», уж слишком шикарно выглядит. Другие разразись критикой в стиле «Да как не стыдно, дети смотрят!»,

«Когда показать больше нечего», «Безумец!», «Вы бесстыжий!». «У вас силиконовая грудь?» – надменно писали комментаторы.

Но Тарзан, как и подобает звезде, на злобных хейтеров внимания не обратил. А для всех остальных записал видео с пояснением.

– Не забывайте, что то, что я делаю, это мое призвание, – рассказал Тарзан. – И я делаю это искренне и без всякого всего... Назовете нарциссом? Наверное, не без этого. Но я вам приведу такой пример. Вот есть художник, который писал картину 10 лет. Он гордится своей работой, он хочет знать мнение людей об этом. Так вот, ребята, мое тело – это мой холст!