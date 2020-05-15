"Про похудение не заикаюсь!" Любовница Жигунова борется с лишним весом

Новая возлюбленная известного актера призналась, что боится потолстеть на карантине.

Эффектная шатенка Виктория Ворожбит, которую называют новой пассией 57-летнего Сергея Жигунова, не скрывает, что находится вместе с ним на самоизоляции в селе Абрамцево Московской области. И она, и актер одновременно выкладывают дачные фото и портреты милого кота Пыни.

Виктория признается, что несмотря на то, что наслаждается жизнью на природе, уже скучает по привычной жизни и каждый день для нее теперь — День Сурка.

— Как ценно оказалось то, что когда-то было обыденным: поездки на работу, встречи с друзьями, театр, посиделки в кафе, спорт, — периодически размышляет она в своем аккаунте в Инстаграм. А еще честно признается, что боится поправиться.

— Сохраняем спокойствие, — призналась Виктория. — Стараемся не толстеть (про похудение не заикаюсь уже). Ценим то, что вокруг, находим хорошее в каждом дне и благодарим за это. Например, завтракать на воздухе — бесценно, особенно, если ночью по прогнозу ниже нуля. Работа есть, и это тоже бесценно. Всем спокойствия, здоровья и терпения.

В комментарии к посту тут же набежали «диванные диетологи» и ценители красоты. «Вы очень красивая!», «Вам, мне кажется, худеть совсем не надо, идеальная фигура, не пышка и не худышка...», «"Максим Викторович" все-таки нашел свою Вику», — с удовольствием обсуждали они женщину.

Поклонники Жигунова уже заметили потрясающее сходство Ворожбит с его предыдущей пассией Анастасией Заворотнюк, которая играла няню Вику в сериале «Моя прекрасная няня».