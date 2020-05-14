Агутин, Сюткин и Гагарина начали зарабатывать на онлайн-корпоративах

У российских поп-артистов, оставшихся без привычной концертной деятельности, появились необычные заказы.

Их снова стали звать на частные вечеринки, только теперь они не выходят из дома, а поздравляют клиентов по видеосвязи. И, конечно, поют. Только из компьютера.

В числе тех, кого уже приглашали таким образом в гости, – Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерий Сюткин, Елена Темникова. Впрочем, такого рода концерты остаются единичными. Об этом Sobesednik.ru рассказал глава агентства «Империя музыки» Табриз Шахиди. По его словам, артисты если и снижают свои традиционные «оффлайновые» гонорары, то минимально:

– Я заметил, что никто не хочет сильно демпинговать, снижать, скажем, на 50%, потому что потом, когда мы вернёмся к обычным концертам, будет очень сложно вернуть свои гонорары. Поэтому артисты делают правильно. Можно добиться максимум 20-процентной скидки.

Табриз Шахиди / фото: Instagram

– Несмотря на то, что артист из дома не выходит?

– А причём здесь это? Есть факт того, что артист выступает для кого-то или для группы людей, которые сидят там, на другом конце. Клиент тоже сильно экономит: на сцене, на звуке, на свете, на гримёрке и питании коллектива. Это, очевидно, не может быть массовым явлением.

Люди хотят получать удовольствие от того, что видят перед собой и слышат в хорошем звуке. Всё это – исключительно разовые истории.

– Речь идёт об акустических выступлениях? Без аккомпанирующих музыкантов?

– Бывает акустика, а бывает, что полный состав работает: соединяются из своих квартир, делают пять окон в Zoom и выступают вместе.

– Всё-таки какого порядка сумму нужно заплатить, чтобы топ-артист поздравил с днём рождения по Zoom или Skype?

– Это может быть и миллион рублей, и два, и три с половиной. Все цены известны. Они изменились незначительно.

Артистов стали приглашать таким образом не только на частные вечеринки, но и на онлайн-корпоративы. Сотрудники компании подключаются к видеотрансляции, в ходе которой музыкант произносит традиционную «тронную речь» со здравицами в их адрес.