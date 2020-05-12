"Кашель душит, кишечник встал": Влад Соколовский заразился коронавирусом

Певец паникует из-за того, что не может сделать КТ, чтобы понять, есть ли у него пневмония.

Известный певец и бывший муж Риты Дакоты в своем Instagram честно признался, что 6 дней назад у него появились первые симптомы коронавируса, а позже подтвердился тест.

Начался странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура, которая держалась в течение 3 дней. Поняв, что дело серьезное, Влад вызвал врачей на дом и сдал мазок. Первый результат оказался положительным. Соколовский предупредил об этом всех, с кем общался, и изолировался дома.

Певец до сих пор не может понять, где и как подцепил опасную заразу, ведь последний месяц он соблюдал все меры безопасности.

Одним из неприятных симптомов начавшейся болезни оказались проблемы с кишечником.

– Он (Соколовский имеет в виду кишечник. – Прим. Sobesednik.ru) встал на двое суток, было реально больно, – не стал скрывать певец. – Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса...

Влад уверен, что не заразил свою маленькую дочь, с которой недавно общался, и это его несказанно радует. А вот сделать КТ и понять, есть ли пневмония, артист не может, потому что ему запрещено покидать пределы квартиры.

– Нахожусь в замешательстве, что при таком раскладе делать, – написал Влад в своем Instagram. – Друзья, коронавирус – это не миф. Проблема существует, и надо отнестись максимально внимательно к ее решению.

Соколовский призвал всех, кто заражен, оставаться дома и не распространять заразу. Ведь страшен, по его словам, не только вирус, но и то, как он влияет на ослабленные органы. Судя по бодрому посту, сам Влад переносит «корону» в легкой форме.

– Мой позитив всегда останется со мной, поднимать вам настроение мне никто не запретит, так что держим связь! – пообещал певец.