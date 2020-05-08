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"Насте надо к врачу": Дана Борисова захотела скрутить "пьющей Волочковой" руки

Шоу-бизнес
18:09, 08 мая 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова вызвалась помочь балерине Анастасии Волочковой, которая, по ее мнению, страдает алкоголизмом.

Дана напомнила, что и сама в недавнем прошлом имела большие проблемы вследствие употребления запрещенных веществ. Но эту свою слабость Борисова считает результатом плохой наследственности. Ее дяди по материнской линии были сильно пьющими людьми, один из них однажды сгорел, второй заснул и не проснулся.

– У меня очень плохая наследственность в плане алкоголизма, – не стала скрывать Дана. – Но алкоголь пришел в мою жизнь в 34 года. Я работала на НТВ с Хангой, после этого мы с ней рассорились, поколдовали друг на друга... Меня забрали в «Утро», но в какой-то момент стали низкие рейтинги у этого шоу...

Дане предложили работать простым корреспондентом, и это выбило ее из колеи... Борисовой казалось унизительным задавать вопросы знаменитостям и ездить по светским мероприятиям. Именно в этот момент она и стала прикладываться к бутылке. Начались проблемы с мужем, мамой, коллегами, резко увеличился вес... В прессе появились первые снимки Борисовой в пьяном виде.

Чтобы справиться с нервами и стыдом, Дана начала выпивать «два бокальчика вина» перед работой. Но остановиться вовремя не могла. За три месяца развился алкоголизм, начались провалы в памяти.

– Я неделями ничего не помнила, – рассказала Борисова в интервью Super.ru. – Не помнила, как я куда-то ехала, где была. Это есть симптомы алкоголизма. Я сама не могла остановиться, это хроническое заболевание. Плюс добавились еще и наркотики.

Борисова не скрывает, что, выпив, занималась эскортом, это были для нее «легкие деньги». А также называет фамилии других известных женщин, которые грешили этим. За это многие знаменитости заблокировали ее, а некоторые подали в суд. Например, Анастасия Волочкова, которую Дана публично назвала алкоголичкой. 

По словам Даны, людей, которые называют Волочкову зависимой, много.

– Это наше оценочное мнение, и мы имеем на него право, – уверена Борисова. – Я считаю Анастасию Волочкову зависимым человеком, которому нужна помощь. И я готова прийти на помощь, но у нее сильнейшее отрицание. А таких людей, по моей практике, надо только хитростью... чуть ли не, грубо говоря, руки им скрутить и отвезти в реабилитационный центр.

Рубрика: Шоу-бизнес

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