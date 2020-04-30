Разведенная Лолита собралась в шестой раз выйти замуж

56-летняя Лолита Милявская в пятый раз официально свободна. Суд наконец-то расторг ее брак с Дмитрием Ивановым. Певица больше не имеет претензий к бывшему супругу и может с чистой совестью начинать новые отношения.

Устав от бесконечных заседаний, Лолита попросила своего адвоката Сергея Жорина снять все требования и поскорее закончить процесс. Напомним, она настаивала на признании девятилетнего брака с Ивановым фиктивным, чтобы лишить Дмитрия израильского гражданства, которое они получили вместе.

«Лолита снова свободна! – сообщил Жорин в своем Инстаграм. – Ну почти».

Адвокат рассказал: узнав о том, что бракоразводный процесс завершен, звезда немедленно открыла шампанское.

Милявская не раз говорила, что уже находится в новых отношениях, но кто ее избраниик, пока скрывает. Певица уверяет: после бесконечной череды любимых мужчин и браков, готовки для них, счастлива просто пожить для себя. Она похорошела на глазах, начала заниматься спортом и перестала готовить дома. По словам звезды, ей нужно немного передохнуть – примерно год, а потом она будет снова готова связать свою жизнь с любимым человеком.

Что же касается нового возлюбленного, то с ним Лолита чаще общается по телефону, так как он много работает и постоянно находится командировках.

Искренне поздравляем певицу и желаем ей счастья в новых отношениях!