"Постоянно плачу": зареванная Водонаева призналась в тяжелой болезни

Похоже, не у всех у знаменитостей оказались крепкие нервы. Алена Водонаева уже несколько дней подряд плачет по ночам и жалуется на подавленное состояние. Карантин буквально сводит бывшую звезду «Дома-2» с ума. Алена уже не хочет ни читать, ни заниматься спортом, ни смотреть телевизор. Звезда Инстаграм и подумать не могла, что ее так быстро накроет депрессия. Она призналась, что постоянно плачет, когда ее не видит сын.

– Посижу тихо в своём потайном углу, слёзы полью, маме позвоню, с котом поговорю и вроде полегче становится, – разоткровенничалась Алена. – С 13 марта этого года я не видела никаких других людей, кроме сына и курьеров через видеокамеру квартиры. Не думала, что мне, социопату и интроверту, будет не хватать простого человеческого общения. Грусть-тоска налетает в основном после того, как я только вымою всю квартиру, а сын или кот через полчаса обязательно что-нибудь натворят так, что надо убирать заново.

Фото: Инстаграм

Проблемы Алены многим ее поклонникам показались пустяковыми: живет девушка в прекрасной квартире, деньги на вызов курьеров у нее есть, и ходить по магазинам, рискуя жизнью, ей не нужно. Не приходится ей думать и о том, как прокормить своего ребенка, а ведь именно с этой проблемой столкнулись многие россияне в последний месяц.

«Что? 1 взрослый ребенок и 1 кот?! Не гневите Бога, Алена!», «Когда человек по-настоящему плачет, ему и в голову не придет себя фоткать», «Тоже мне проблемы! А тут сидишь с двумя детьми без работы, без средств к существованию... и не видно конца этой...» – писали комментаторы.

Сочувствующие подписчики предложили Алене выходить в прямые эфиры и общаться с народом, а еще не бояться плакать, ведь это лучше, чем держать негатив в себе.