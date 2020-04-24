"Дикий кашель и жар": отец Жанны Фриске слег с коронавирусом

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович уверен, что стал жертвой коронавируса. Об этом мужчина рассказал корреспонденту Sobesednik.ru.

Опасную инфекцию Фриске подхватил в США во время круиза на корабле: в путешествие Владимир Борисович отправился вместе с другом. И прямо на борту лайнера вскоре почувствовал сильное недомогание.

– Все симптомы, о которых рассказывают сейчас по телевидению, были у меня, – рассказывает Фриске. – Температура подскочила сразу до сорока градусов. Я пытался ее сбить, но никакие лекарства не помогали. Слабость, ломота и совершенно дикий кашель, который я не знал, чем остановить.

Фриске мучился целую неделю. В какой-то момент он даже отчаялся, потому что с каждым днем симптомы усиливались.

– Я перенес эту заразу, считайте, на ногах, – продолжает Фриске. – Так плохо мне не было никогда. Все это продолжалось в течение недели, потом стало полегче. Когда мы вернулись, заболел мой друг, который был со мной в круизе. Те же самые симптомы. Наверное, от меня заразился. Мне сказали, что коронавирус был в США еще в ноябре, но тогда о нем ничего не говорили. Вот я его и подхватил.

В ближайшее время Фриске собирается обратиться в одну из столичных клиник, чтобы выяснить, чем же он все-таки переболел.

– Надо сдать кровь, – говорит Владимир Борисович. – Мне кажется, у меня есть антитела к коронавирусу.