Затравленная экс-жена Федора Бондарчука написала заявление в полицию

51-летняя Светлана Бондарчук выразила удивление по поводу нового явления в современном обществе – дискриминации женщин по возрасту, и назвала это новым расизмом. Она не раз сталкивалась с негативными комментариями по поводу своего подтянутого тела, откровенных фотографий в купальнике и моложавости. Чаще всего ее «хейтят» незнакомые женщины, которые не могут смириться, что их ровесница выглядит свежо и сексуально.

– Девушки, которым чуть больше сорока, стали жертвами каких-то злых упырей, это тренд страны, – рассказала Бондарчук в своем новом шоу «Света вокруг света». – Почему-то в России принято делать акцент на возраст. Нигде в мире этого нет! Я не понимаю, почему какая-то часть людей это подхватывает и начинает тебя мочить за возраст.

Светлана считает, что от эйджизма (дискриминации людей по возрасту. – Авт.) страдают не только женщины, но и мужчины. А травят их те люди, которые пытаются самоутвердиться за счет унижения других. В разговорах с коллегами Бондарчук выяснила, что люди пишут негативные комментарии знаменитостям исключительно потому, что недовольны собой и своей жизнью. Они порой чувствуют себя такими несчастными, что единственным способом компенсировать это становятся оскорбления в адрес других.

– Когда они кого-то критикуют, им становится чуть-чуть лучше, – пояснила Светлана. А затем добавила, что сама всегда блокирует не тех, кто написал гадость, а тех, кто эту гадость лайкнул.

По словам Бондарчук, многие люди восторгаются роскошным телом 50-летней Дженифер Лопес в откровенных нарядах, но в тоже время пишут нашим российским звездам, что они старые бабки и короткие юбки им не к лицу.

– Самые главные хейтеры – это женщины в возрасте, – подчеркнула Светлана. – У меня была травля очень большая в свое время на одном портале, просто отвратительная. Я сделала заявку своему участковому, тот подал запрос в отдел «К» (подразделение Министерства внутренних дел России, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий. – Авт.). И поверьте мне, даже если ваш аккаунт закрыт, вас все равно могут найти.

В качестве еще одного примера Бондарчук привела историю Яны Рудковской, сыну которой угрожали убийством. Этих людей нашли, они сейчас под следствием и будут наказаны по закону.

По большому счету, призналась Бондарчук, на хейтеров ей плевать. Но ей бы искренне хотелось, чтобы те, кто критикует ее и других женщин за возраст, занялись саморазвитием и научились быть счастливыми.