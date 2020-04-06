Летучая против Варнавы: на "России-1" стартовали новые "Танцы со звездами"

В воскресенье, 5 апреля, в эфир вышел первый эпизод нового сезона популярного шоу «Танцы со звездами». Ведущим проекта стал Андрей Малахов, в состав жюри вошли Николай Цискаридзе, Дарья Златопольская, Егор Дружинин и Игорь Рудник.

Среди звездных участников, борющихся за звание лучшего телевизионного танцора или танцовщицы страны, — Андрей Соколов, Петр Романов, Алена Бабенко, Мария Порошина, Елена Летучая, Артем Ткаченко, Иван Стебунов, Екатерина Варнава, Андрей Чернышов, Мария Ивакова, Дарья Мороз и Александр Молочников.

Их первые выступления — в нашей фотогалерее.