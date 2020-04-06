"Проверил себя и восемь человек обслуги": Серов узнал результат теста на вирус

Певец Александр Серов наконец понял, заразил его ли его Лев Лещенко коронавирусом. Результат тестирования певец озвучил в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

Серов, который в середине марта виделся с Львом Лещенко, сдал анализы на COVID-19 еще в прошлое воскресенье. Всю последующую неделю артист находился в неведении своей участи. И вот наконец-то настал момент, которого ждал не только артист, но и его многочисленные поклонники – Серову сообщили, заражен он или нет.

– Результат отрицательный! – с радостью сообщил нам певец.

Как оказалось, певец сдавал анализ не один. Проверились на COVID-19 и все те, кто у него работает. Кстати, своих помощников артист работы на карантине не лишил. Все они сейчас проходят самоизоляцию вместе с певцом. Некоторые из сотрудников снабжают артиста продуктами и готовят ему завтраки, обеды и ужины. Так что во время самоизоляции Серов особо не страдает.

– У меня обслуги восемь человек, из них две женщины, – продолжает Александр Николаевич. – Все они сдавали тест, у всех результат отрицательный. Так что все у меня нормально. Не переживайте!

А вот сам Серов, как и все его коллеги, пока сидит без работы. 23 апреля должен был состояться его концерт в Москве, но из-за продления режима нерабочих дней до 30 апреля событие пришлось перенести на неопределенный срок. Правда, Александр Николаевич по этому поводу сильно не переживает. Говорит, главное – чтобы все были живы-здоровы!

– Ну что тут поделать, да, мы перенесли концерт... – вздыхает любимец женщин. – Но пусть мои поклонники сейчас лучше заботятся о своем здоровье. Нынче такое время, что каждый сам за себя! Не ходите нигде, берегите себя!