Разругавшиеся Настя Ивлеева и Ида Галич помирились в прямом эфире

Необычный совместный эфир провели популярные блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева. Девушки решили устроить публичное примирение после продолжительной ссоры.

По слухам, Настя и Ида разругались из-за крупного рекламного контракта, который достался одной из них. Но в ходе общения выяснились и другие подробности их непростых отношений.

Недавно ставшая мамой Галич сообщила, что в такие трудные времена нельзя ни на кого таить обиду. А затем намекнула, что Ивлеева в самый разгар ссоры удалила из друзей в Инстаграм ее мужа Алана. Ивлеева рассказала зрителям, что действительно долго не общалась с Идой, и это их первый за долгие месяцы совместный эфир. «Нам теперь надо понять, как к друг другу обращаться: на "вы", на "ты"», – пошутила Настя.

Напомним, Галич и Ивлеева долгое время были лучшими подругами и стали популярны благодаря совместным юмористическим видеороликам. Но примерно год назад у обеих подруг резко выросли рейтинги и начали появляться серьезные деньги: они обе купили шикарные особняки, обзавелись семьями и внезапно перестали появляться вместе. Поклонники были в шоке, потому что уже привыкли к их творческому тандему.

Ивлеева вспомнила, как Галич постоянно нервничала по поводу своей внешности и завидовала тому, что Настя красивее ее. Она даже отказалась сниматься в блогах подруги, потому что та постоянно показывала ее. Между блогерами чувствовалось сильное напряжение, хотя они постоянно пытались шутить и хохотать.

Девушки с ностальгией вспомнили времена, когда могли вместе выпить, подурачиться и сходить на вечеринку.

– Я жду твоего возвращения, – намекнула Ивлеева на то, что Галич сейчас – кормящая мама, – и готова лететь с тобой во все караоке Москвы и упиваться до чертиков!

– Сейчас не то время, чтобы затаивать какие-то обиды, – поддержала подругу Галич. – Неизвестно, что будет завтра… Если у вас есть подруги, с которыми вы давно не общались, самое время сделать то, что мы сейчас делаем с Настюхой.

Галич призналась, что, несмотря на ссору, до сих пор хранит фотографию Ивлеевой в своем семейном альбоме.

– Это говорит о том, что Ида меня очень сильно любит, – добавила счастливая Настя. – И я тот человек, с которым она будет дружить сквозь годы!

Ивлеева вспомнила, как однажды подарила Галич 300 роз, чтобы загладить свою вину за то, что на одной из вечеринок не уделяла ей внимания, потому что вовсю флиртовала со своим будущим мужем Элджеем. Правда, после того вечера подруги перестали ходить на вечеринки вместе.

– Все это было не зря, – подытожила Галич. – Иначе Элджей не написал бы свои самые знаменитые хиты, посвященные Насте.