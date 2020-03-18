Анна Седокова надела презервативы в своем новом ютуб-шоу "Квартира 69"

В первый съемочный день своего нового ютуб-шоу «Квартира 68» певица Анна Седокова устроила бурную вечеринку.

По примеру многочисленных коллег Седокова решила запустить собственное шоу в Интернете. Правда, певица пошла по стопам американских блогеров и выбрала интерактивный формат, а не привычные интервью с героями программы. Шоу Анны под названием «Квартира 69» снимается в роскошных двухэтажных апартаментах и имеет очень мощный эротический подтекст.

По словам самой певицы, у нее все будет по-домашнему: уютные посиделки, задушевные разговоры, шуточки на грани фола. Вот только сама она будет чуть более раздетой, чем обычно.

Для съемок первого выпуска Анна выбрала сексуальное боди, колготки с шахматным рисунком, ярко-красный халатик и серьги Moschino в виде презервативов. По оценкам критиков, один только вид звезды будет привлекать миллионы зрителей.

Главная тема шоу – любовь и отношения, в которых 37-летняя Седокова, как известно, весьма поднаторела за последние несколько лет. Одних только официальных мужей у нее было три, а уж что говорить о мимолетных связях и увлечениях, которые не оканчивались браком!

Первыми, кто пришел в гости к Седоковой, стали: «Пухляш» из группы Litlle Big Дима Красилов, который покорил весь мир своим смешным танцем и невероятной харизмой; бывший солист группы «Грибы» Альберт Kyivstoner; певица Клава Кока. Веселая компания вместе занялась аэробикой, посидела за рюмочкой коктейля, искупалась в бассейне с шарами и от души повеселилась. А под их совместные зажигательные танцы улюлюкала вся съемочная группа!

Анна Седокова и бывший солист группы «Грибы» Альберт Kyivstoner

Шоу «Квартира 69» выйдет в эфир со дня надень, а пока идет заключительный монтаж отснятого материала. Седокова уверяет, что ее программа разрушит стереотипы, и приглашает для участия в съемках самых необычных и интересных людей.