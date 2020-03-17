Наташу Королеву от коронавируса спасает любимый дизайнер Киркорова

Наташа Королева, похоже, нашла уникальное средство, способное защитить от коронавируса. В своих социальных сетях певица похвасталась модной вещицей – стильной маской. Звезда уверена: в ней никакой вирус не страшен.

– Когда весь мир охватила паника насчет коронавируса, я поняла, что мне нужна защита, – говорит певица. – Обратилась к своей подруге, известному дизайнеру Татьяне Мельник, которая специально для меня создала маску «Красота остановит коронавирус». Fashion-маска стильно выглядит, а еще она выполнена с учетом всех медицинских характеристик и служит надежной защитой от вируса!

Певицу и дизайнера связывает многолетняя дружба. Для юбилейного шоу Королевой «Ягодка» Татьяна создала Наташе уникальную корону ручной работы из драгоценных и полудрагоценных камней стоимостью несколько миллионов рублей. Дружит Татьяна и с супругом певицы Сергеем Глушко. Не так давно Тарзан с помпой отметил 50-летний юбилей. В рекламной кампании шоу была замечена красавица-брюнетка! Светская Москва была заинтригована, кто эта девушка? Оказалось, именно Татьяна.

В светской тусовке Татьяна Мельник известна давно. Ее называют любимым дизайнером Филиппа Киркорова и Надежды Бабкиной. Не исключено, что они тоже получат уникальные фэшн-маски.

– Мы с Татьяной давние партнеры, – продолжает Наташа. – Она очень тонко чувствует интерес аудитории и поддерживает уникальные и необычные проекты! Я счастлива, что рядом со мной Татьяна.

Надо сказать, что Наташа Королева стала одной из первых знаменитостей, пострадавших от коронавируса. Звезда гастролировала в Германии: ее концерты по традиции проходили с триумфом. Но в разгар турне ее попросили перенести оставшиеся концерты на ноябрь. Сейчас певица уже вернулась в Россию и сидит на карантине.