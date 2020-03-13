"Сольник" Смоки Мо в Известия Холл

4 апреля 2020 года в клубе Известия Холл (Москва) состоится сольный концерт двигателя рэп-жанра и музыканта Смоки Мо.

На концерте Смоки Мо исполнит как новые песни, так и свои канонические хиты. Напомним, что Смоки известен широкой аудитории благодаря совместным работам с Баста, Guf, Децл, Каста, Centr.

В прошлом году ветеран отечественного хип-хопа набрал серьезный темп и выпустил два полноценных альбома: «Белый Блюз» и «Стейкхаус». Всего же в свет вышло девять студийных альбомов, четыре из которых за последние три года.



Музыкант активно продвигает культуру баттл-рэпа и систематически входит в состав жюри площадки «Versus Battle», «17 независимый баттл Hip-Hop.ru». В 2019 году вместе с Oxxxymiron был наставником баттл-конкурса молодых хип-хоп исполнителей на «Versus Battle Fresh Blood».