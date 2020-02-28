Мама Натальи Водяновой рассказала о выборе свадебного подарка для дочери

Супермодель Наталья Водянова во второй раз собралась под венец. Ее избранник — сын мультимиллиардера, французский бизнесмен Антуан Арно, с которым российская Золушка вместе уже восемь лет. О том, каким будет торжество, где и когда оно пройдет, наш корреспондент поинтересовалась у мамы звезды мирового подиума, Ларисы Викторовны Кусакиной.

– Я знаю, что свадьба пройдет во Франции, в регионе Шампань в начале лета, но точную дату сказать не могу, – говорит мама мировой звезды. – Я не думаю, что торжество будет скромным, семья Антуана ведь занимает второе место в мире по богатству. Я не принимаю участия в подготовке праздника, так что даже для меня все будет сюрпризом. Я больше буду как гость. Меня пригласили, и это хорошо. В последний раз, когда я была в Париже, узнала, что свадьба будет проходить два дня.

Помимо мамы и младших сестер, Наталья пригласила на свадьбу и других близких людей, проживающих в России.

– Если бабушке Наташи позволит здоровье, она тоже будет, – продолжает счастливая мама невесты. – Мой родной брат также собирается присутствовать.

О предстоящем радостном событии в жизни знаменитой дочери Лариса Викторовна узнала еще осенью. Женщина заверила нас, что будущий зять ей очень нравится, и выбор Натальи она полностью одобряет.

– Самое главное, что несмотря на то, что они вместе уже восемь лет, у них не потухли чувства друг к другу, – делится мама Водяновой. – Наоборот, я вижу, что с каждым годом их любовь становится все крепче и крепче. Дай Бог, чтобы этот штамп ничего не разрушил. Но я думаю, что все будет хорошо! Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства. В наше время есть люди, которые и на одного ребенка не решаются, а у них уже двое сыновей, к тому же мальчики родились практически подряд. Все наши внуки просто замечательные. Самое главное, что они знают русский язык, с ними можно пообщаться. Мы видимся несколько раз в год. В основном, конечно же, я к ним летаю, но и в России они тоже бывают. Лукас, например, в прошлом году был в Москве вместе с Наташей, когда проходил ее благотворительный марафон.

Самый главный вопрос, который сейчас стоит перед мамой Натальи Водяновой – это выбор подарка для молодоженов. Над этим Лариса Викторовна ломает голову уже давно и пока что так ничего и не придумала.

– В нашей семье это, конечно, проблема, – вздыхает родительница супермодели. – Вы сами понимаете, что мы не олигархи. Ну что мы можем подарить?! Более того, я всегда ломаю голову, что же дарить детям Наташи, особенно старшим, когда, например, прилетаю к ним на дни рождения. С младшими, конечно, попроще, ведь они пока что не понимают уровня подарка. Им что-то вручили, они и рады. А вот со старшими — проблема! Лукасу сейчас 18 лет, Неве – 15, Виктору – 13, у них есть все самое лучшее и новейшее. У них даже есть компьютеры и телефоны, которые в России появятся только через два-три года.

По словам Ларисы Викторовны, она не знает, разошлет ее дочь гостям перед свадьбой виш-лист (как делают сейчас многие знаменитости) или нет. Она уверена только в одном: ей дочь уж точно не скажет, какого подарка ждет.

– Возможно, другим гостям они и скажут, чего они хотят, – предполагает мама звезды. – На свадьбе же будут не только такие люди, как мы, простые смертные. А мы, я думаю, придумаем что-то недорогое, но оригинальное. А может быть, я просто обойдусь словами, что дарю Антуану Наталью (Смеется. – Ред.). Это шутка, конечно!