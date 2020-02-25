"Глушит боль чертовой мочой": Кушанашвили – о проблемах Григорьева-Апполонова

Фанаты «Иванушек» в ужасе от разговоров о том, что их кумир – Андрей Григорьев-Апполонов – злоупотребляет алкоголем. Пристрастие певца к пагубной привычке корреспонденту Sobesednik.ru подтвердил его друг – Отар Кушанашвили. И объяснил, почему рыжий пьет.

В недавнем интервью продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко признался в том, что он боится за жизнь Андрея Григорьева-Апполонова. Продюсер заявил, что его подопечный «медленно убивает себя» алкоголем.

Отар Кушанашвили признался нам, что не менее Матвиенко переживает по поводу того, что сейчас происходит с его другом. Например, его возмущает история с выдуманным (по мнению Отара) внебрачным сыном, о котором примерно месяц назад рассказала предполагаемая любовница рыжего «Иванушки» Олеся Сазыкина.

– Все вменяемые пацаны из тех, кто хоть минимально был успешен, спали со множеством девчонок, – говорит Кушанашвили. – Я в том числе. И Андрей Григорьев-Апполонов из того числа, и было бы как раз ненормально, когда б дело именно так не обстояло. Мы были очень молоды, следственно, очень глупы… Но чтобы спать вот с ТАКИМИ — это же все вкусовые рецепторы должны быть убиты. Мы шалили с дивами-девами неописуемо хорошенькими, что твоя Ирина Шейк. Натурально случались осечки, но не до такой же степени, товарищи дорогие!

Мы не всегда заполучали в силки роскошных валькирий, но чтобы вот такие ксантиппы, подходящие под присловье «краше в гроб кладут»… такого я не припомню.

По словам Отара, его друг сейчас действительно переживает не лучшие времена, так как недавно развелся с женой Марией, с которой прожил 17 лет. Именно это несчастье, считает Кушанашвили, рыжий и топит в алкоголе.

– Что же касается до деликатного момента про беспробудное питие народного любимца, то с учетом непреложного факта, что сердце всегда опережает мозг, я хочу первым делом возопить: оставьте моего кореша в покое! Ему просто больно, и он эту боль глушит чертовой мочой, – продолжает Отар. – Но я-то знаю, на что способны алкоголь и транквилизаторы: они способны подмять и сожрать. Но ни Матвиенко, ни я, ни магия целого мира тут не помогут. Тут человек сам. Один перед бездной, один на войне с демонами, один на краю пропасти. Это не кино, это жизнь, каждое неверное движение – крах. Я никогда, ни разу не видел Андрея абсолютно пьяным, но в подпитии мы пребывали чуть ли не ежедень. Теперь мне разонравился даже вкус этого дерьма. Но только после того, как я наладил отношения с собственной головой. Помогло зеркало.