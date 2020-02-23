Сябитова о наездах Гордон на Валерию: "У Кати крыша поехала"

В сети разгорелся скандал между юристом Катей Гордон, защищающей интересы Алены Водонаевой, и певицей Валерией, которая решила создать партию «Сильные женщины».

«Жаба» Гордон против «сухаря» Валерии

По мнению Гордон, Валерия – «человек, который не способен объединять». Который вообще «не торкает». «В Валерии нет ни гениальности, ни смелости», – написала Гордон в своем Инстаграм. – «Валерия – это не человек с позицией, это или артист продюсера Шульгина, или артист продюсера Пригожина. У Шульгина был вкус, у Пригожина связи. Никто не заметит, если она уйдёт на пенсию или не уйдёт. Человек без возраста, позиции, проблем, эмоций». Припомнила Гордон и историю с избиением певицы ее бывшим мужем Александром Шульгиным: «Помню, как-то поверив в ее личную историю с побоями, звонила и плакала. Более безучастного человека я не встречала».

На защиту «сухаря» Валерии встал ее нынешний муж – продюсер Иосиф Пригожин. Мужчина назвал Гордон «жабой» и отметил, что причина ее претензий к Валерии – в женской ревности. Мол, певица Валерия всю жизнь выступает под своим именем, а Екатерина взяла известную фамилию бывшего мужа и на ней пытается строить карьеру. Пригожин не прошел и мимо упреков в неискренности переживаний из-за домашнего насилия. Продюсер сначала опубликовал, а потом удалил пост с видео, на котором Гордон извиняется перед своим бывшим мужем – адвокатом Сергеем Жориным, которого обвиняла во время развода в применении силы по отношению к ней.

Global Look Press

«Валерия явно круче Кати Гордон»

Рассудить двух дерущихся в сети женщин Sobesednik.ru попросил телеведущую Розу Сябитову, у которой за плечами – целый сериал о пережитых побоях от экс-мужа Юрия Андреева.

– Женщина не может быть в политике, – уверена Роза. – Но она может обратить внимание мужчин на то, что они что-то не так делают или идут не в том направлении. Объединяться женщинам в сообщества, как показывает многовековой опыт, бессмысленно, если это не о кулинарии или не о вязании крючком. Если Валерия хочет создать партию, пусть создает, только ей не следует заходить на территорию мужчин. По поводу Кати Гордон могу сказать одно: при всем моем уважении к ней и ее профессионализму... Катя в последнее время немножко не туда гребет. Она начинает лезть вообще не туда, комментировать не то. Крыша от звездности поехала. Пусть не обижается, конечно. Она должна заниматься своим делом, которое у нее хорошо получается. Она не представитель шоубизнеса, у нас здесь свои законы. Если Валерия делает все это ради пиара – имеет право, в конце концов. Мне кажется, Валерия прекрасно держится. Здесь скорее Катя больше хочет за счет Валерии продвинуться, ведь Валерия явно круче Кати Гордон. Она крута в своем деле.

Global Look Press

– А вы бы присоединились к партии Валерии?

– Я не очень понимаю, какую силу женщин она имеет в виду. У российских женщин есть сила духа. Мы приспособленные, умеем выжить в любых условиях, стрессоустойчивые. Объединяться нам для чего? Мы живем в мужском государстве, законы пишут мужчины, мне комфортно в таком государстве. Бороться с мужчинами и хотеть быть первой мне неинтересно, я-то знаю, что мужчина будет делать так, как я скажу. Пусть это будут его мысли, но эти мысли вложу в него я. Зачем мне конкурировать? Объединение женщин в мужском государстве ни к чему хорошему не приведет. Если создавать сообщество и говорить мужчинам «Не бейте нас!», это будет как минимум странно. Нужно не партии создавать, а внутри семьи, начиная с материнства, формировать правильные ориентиры у наших мужчин: дома воспитывает мама, в саду – женщины-воспитатели, в школе – женщины-учительницы. Понимаете, какая мы сила!

– На ваш взгляд, какая главная проблема российских женщин?

– Феминизм! Насмотримся на Запад и начинаем говорить о равноправии. В нашей стране равноправия не будет никогда. Мы традиционное государство. Не работает западная схема у нас. Девочки, не надо бредить. Вы хотите равноправия и партнерства? Тогда принимайте ответственность за это, также идите и работайте, служите в армии, не ждите от мужчины защиту. А то наши женщины хотят «равноправия», но кормить и защищать их должен мужчина. Это большая проблема. Женщина должна отвечать за свою область, а мужчина – за свою.