Иосиф Пригожин рассказал о партии за права женщин, которую возглавит Валерия

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что половина депутатов в Думе должны быть представительницами женского пола. Об этом он сказал в интервью «Фонтанке».

«Думаю, что однозначно в Думе должна быть половина женская. Это правильное равновесие. Именно женщину бог наградил способностью вынашивать ребёнка», — поделился своим мнение деятель шоу-бизнеса.

Также Иосиф Пригожин предупредил, что 2021 году его супруга, певица Валерия, может возглавить партию «Сильные женщины». По его словам, политическое сообщество будет отстаивать права женщин и, в частности, бороться с семейно-бытовым насилием. В пример продюсер приводит дочь президента США Иванку Трамп, которая недавно приняла участие в Global Womens Forum 2020 в ОАЭ.

По словам Пригожина, Валерия могла бы уже давно оказаться в политике, но пока полна творческого потенциала. На вопрос о том, ведутся ли переговоры с кураторами во власти, продюсер ответил: «Ни с какими кураторами мы ничего подобного пока не обсуждали. Но такие мысли у нас есть».